“Soy una madre dolida porque mataron a mi hijo” dice Silvia Castillo, madre de Alan

A tres años y dos meses del asesinato de Alan Francisco Ibarra Castillo, quien fuera calcinado en las inmediaciones de Escalerillas, su madre Silvia Castillo Hernández denunció ser objeto de revictimización ahora no solo de las autoridades sino del buffet de abogados que representan a tres jóvenes acusados por desaparición de personas y falso testimonio entorno al homicidio de su hijo.

Es por ello que la señora Castillo Hernández se presentó a las afueras del Congreso del Estado para realizar un reclamo tanto al Poder Legislativo como a la Comisión de Derechos Humanos por abandonarla como víctima.

Y es que hasta el momento la señora Castillo Hernández no ha recibido ayuda por parte de ninguna instancia, como le correspondería a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV), a la cual señala de omisa y de no cumplir con la reparación del daño y las diligencias de protección.

Esto derivado de la detención de dos jóvenes, Astrid "N" y Óscar Fernando "N" quienes ya se encuentran vinculados y en proceso por su presunta participación en el homicidio de Alan Ibarra.

"Han sido tres años de enfrentar hostigamiento, acoso y persecución. Pero hoy más que nunca han tratado de dañarme. Pido justicia para mi hijo".

Referente a los tres presuntos implicados, la señora Silvia Castillo Hernández refirió que actualmente uno de ellos Adrián "N" y quien es el principal sospechoso se encuentra, supuestamente, en calidad de no localizable.

Sin embargo, según el testimonio de la madre de Alan, este joven se encuentra protegido y escondido por su madre, quienes además vive a dos cuadras de su domicilio.

"No me han querido dar medidas precautorias, ni protección. La CNDH solicitó a la CEEAV que incluso me cambiaran de domicilio, todo esto como parte de las medidas que merezco como víctima, sin embargo me han pedido que aguante y soporte su presencia, en dónde más de una ocasión he visto a Adrián con su mamá ", explicó.

Aunado a esto denunció que en la audiencia inicial de Óscar Fernando "N", estuvieron presentes un total de 11 personas entre los acusados y sus representantes, quiénes solicitaron al juez se retirara pues no está considerada como víctima directa del homicidio de su hijo Alan Francisco.

"La víctima directa legalmente es la hija de Alan, pero yo soy quien interpuso la denuncia y soy su madre. Soy víctima indirecta y tengo tanto derecho de estar ahí como el de ellos. Ese es uno de los tantos hostigamientos que he enfrentado en todo este proceso ".

Actualmente las familias y abogados defensores de los tres presuntos implicados en este asesinato, señalaron a Castillo Hernández como una persona conflictiva.

Ante lo cual, la madre de Alan refiere que gritar y alzar la voz para exigir justicia para su hijo es solo un acto de lucha.

"Nunca he amedrentado a alguien, jamás he amenazado. Nunca he rayado una pared, solo grito y lloro el nombre de mi hijo. Que extraño que la familia de Adrián "N" no dijera nada sobre la denuncia que realicé por amenazas de muerte en mi contra, ellos lo saben. No tengo nada de conflictiva soy una madre dolida porque mataron a golpes a mi hijo y lo calcinaron. Jamás entenderán mi dolor".

Hasta el momento los dos jóvenes vinculados se encuentran en proceso y será a través de un juicio que se determine su condición legal y si fueron parte o no de este tumultuoso hecho.