“Soy la oveja descarriada que regresa al gallardismo”: Erika Briones

La presidenta municipal de Villa de Reyes Erika Briones Pérez renunció a su militancia en el PRD y se afilió al Partido Verde Ecologista de México (PVEM) controlado por el gallardismo; “regreso a casa gracias al gobernador Ricardo Gallardo Cardona y a su papá Ricardo Gallardo Juárez, luego de que ‘circunstancias adversas’ me alejaron del movimiento”.

En las oficinas del PVEM, la presidenta del partido Araceli Martínez Acosta presentó a la alcaldesa como nueva integrante del partido; señaló que ya son 29 las presidencias municipales que tiene el partido en la entidad, gracias a una política de puertas abiertas y de total apertura a todas las corrientes políticas.

Cristian Robledo | El Sol de San Luis

“Soy la oveja descarriada que vuelve al gallardismo, hay buena comunicación con el gobernador del estado y con su grupo político; regreso con orgullo y con la frente en alto, porque hemos construido muchas cosas que nos han costado y todavía vamos a lograr muchas otras mejores”, dijo la alcaldesa vestida de verde.

Insistió en agradecer al gobernador y a su papá “por darme la confianza otra vez y estar al pendiente de mi trayectoria, nos separamos un poco pero siempre regreso a casa, con orgullo y cariño, hubo circunstancias adversas pero ya todo está bien”.

Sobre su paso por el PRD dijo que no fue tomada en cuenta, “las circunstancias políticas no estaban dadas, no hubo una participación activa en los últimos comicios donde dimos resultados, los resultados son fríos, pero no hay resentimientos con la delegación nacional, no hay rencor, estoy agradecida con ese partido”.

Insistió en que su distanciamiento con el gallardismo se debió a la mala comunicación interna de los equipos de trabajo, “tomé decisiones pero el corazón llama a regresar”.

Rechazó que su ingreso al PVEM sea una estrategia para blindarse de posibles sanciones de la Auditoría Superior del Estado por las irregularidades detectadas en sus cuentas públicas, que están siendo revisadas.