[Sondeo] Inseguridad en transporte público, con cámaras o sin ellas

A pesar de que la mayoría de las unidades del transporte urbano tienen instaladas cámaras de seguridad, la ciudadanía usuaria desconfía de su efectividad e incluso de su funcionamiento.

Así se demostró en un sondeo realizado por El Sol de San Luis en torno a la seguridad a bordo de las unidades que circulan en la zona metropolitana.

Norma Rivera | El Sol de San Luis

El señor Francisco Yáñez opinó que la seguridad no es tan mala a bordo del transporte, “los camiones más o menos son seguros, yo no he sabido que haya robos ni nada de eso, lo único malo es que desde que fue aprobado el aumento, los choferes no regresan el cambio, yo creo porque no hay monedas de 20 centavos.

La señora Yadira, quien dijo ser usuaria del “Satélite” y “Constitución” opinó en contraparte que seguridad está muy mal “hay quienes se suben y solo lo hacen para trasculcar, de plano tienes que traer la bolsa adelante”,

Cuestionada en torno a las cámaras de seguridad sentenció: “sí las he visto, pero no sé si funcionen, con ellas o sin ellas hay asaltos, lo avientan a uno, a mi así me sacaron el celular”.

Edith, estudiante, opinó que “la misma inseguridad se vive con cámaras o sin cámaras, igual, de la misma manera te pueden asaltar”.

Con respecto al servicio, luego del aumento, solo señaló que “sigue igual de mal”.

El señor José Luis Torres, usuario de la Ruta 8, ironizó al decir que “las cámaras sí funcionan, lo que no funciona es la policía, que nunca llega si nos están asaltando".

Se suben dos o tres, se echan aguas y despojan a la gente de sus celulares, ese es el modus operandi.

Finalmente José de Jesús advirtió: “yo no puedo saber si las cámaras funcionan o no, según yo, si funcionan, deben tener focos rojos prendidos y algunas parece que no jalan”.

Yo he sabido, prosiguió, de robos por acá en la 21 de marzo, y eso es a toda hora.