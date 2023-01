(Sondeo) Aumento a la tarifa del transporte sería injusto: usuarios

Debido a las condiciones en que se encuentran la mayoría de las unidades que prestan el servicio de transporte en la zona metropolitana, un eventual aumento a la tarifa sería injusto para la ciudadanía usuaria.

En sondeo realizado por El Sol de San Luis, usuarios del transporte coincidieron en señalar que la mejora en el servicio, a la que se comprometieron los permisionarios, no ha sido cumplida, “los camiones continúan en mal estado y la actitud de los choferes no ha cambiado”.

Daniel Esquivel | El Sol de San Luis

La señora Carolina Torres señaló que “los camiones se tardan cada vez más en pasar, en la pandemia los traían más o menos limpios pero poco nos duró el gusto, ya no traen gel antibacterial y casi todos vienen muy sucios”.

“No estoy de acuerdo en que suban el pasaje, al rato los choferes van a querer 20 pesos”, expresó.

Por su parte, Elena Morales, coincidió en que no sería justo un aumento a la tarifa del transporte, “los camioneros siempre prometen que van a mejorar el servicio, es lo que escuchamos cada año, todo ha subido pero el transporte en San Luis deja mucho que desear, por eso no es justo que lo suban”.

El señor Martín, usuario de la tercera edad, difirió un poco y advirtió que no utiliza mucho el servicio, “solo cuando tengo que salir al doctor o a un mandado, por eso no tengo la tarjeta de descuento y no me aceptan el INSEN, de los choferes algunos son amables y me esperan a que suba, otros son más impacientes, pero todo bien”.

Tomás Gerardo comentó que “la tarifa actual es más que justa, no se merecen un aumento, te subes a un camión y es terrible como manejan algunos choferes, es inseguro y se dan muchos robos porque algunos están de acuerdo con los rateros”.

Finalmente, Yesenia, madre de familia, coincidió en que “los camiones continúan en mal estado y la actitud de los choferes no ha cambiado, aumentar la tarifa afectaría la economía de las familias que tenemos hijos y ahora que regresaron a clases tienen que volver a ir y venir a las escuelas”.