Sigue viva tradición de dejar un zapato durante la noche del 6 de enero para los Reyes Magos

Si bien la tradición de dejar un zapato durante la noche, para esperar la llegada de los Reyes Magos durante la madrugada del 6 de enero sigue vigente en algunos hogares, poco a poco se va perdiendo y la principal razón, es la economía de las familias, ya que no les alcanzan para dejar por lo menos algún regalo a las niñas y niños de la casa, prefiriendo comprar una rosca para compartir.

Hay casos como el de Lizeth, que no quiso revelar su identidad, en el cual los Reyes Magos no pueden llegar a su casa por la situación económica que atraviesa, con un esposo enfermo, imposibilitado para trabajar, es ella quien esta al frente de su hogar, trabajando y saliendo apenas con los gastos, entonces un regalo para sus dos hijos en esta fecha, es un lujo que simplemente no se puede dar.

“Mi esposo esta enfermo, yo soy la que se encarga de los gastos y pues la verdad, no alcanza para un regalo de Día de Reyes, incluso para una rosca, comemos, porque nos regalan un pedacito, pero no tengo dinero para comprar una” dijo a El Sol de San Luis.

Otro caso donde la economía es factor para que no lleguen los Reyes Magos, es el de Diana, quien dijo que sus hijos si tuvieron regalo de Santa Claus, pero con todos los gastos que hay con el fin de año, ya no les alcanzó para algún presente, por lo que solo comen rosca, mismo caso de María Luisa Morquecho, quien dice que los regalos llegan en Navidad y el 6 de enero, es solo para partir la rosca.

Con quienes, si continúa la tradicional llegada de los Reyes Magos, es con Manuel, quien dice que cada año tantos sus hijos y ahora sus nietos, dejan su zapato y en la mañana encuentran bajo el árbol su regalo, así como con Berenice Corpus, quien dice que en su casa, es una tradición que se ha seguido por años y que ahora inculca a sus hijas, a quienes este año les dejaron una muñeca y una bicicleta respectivamente.