¿Solo derechohabientes pueden recibir métodos anticonceptivos en el IMSS SLP?

Leonardo Solano Campos, Coordinador Auxiliar de Salud Pública del Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, asegura que es fundamental darle importancia a la planificación familiar y a los métodos de anticoncepción desde la adolescencia, solo así se puede asegurar el cuidado de la salud sexual.

La planificación familiar, es un procedimiento en el cual se asegura a la paciente en edad fértil, esta edad, va a partir de los 15 y hasta los 49 años de edad y se considera que con ello se puede tener una vida sexual saludable y plena, a través de los diversos métodos de planificación familiar que se brindamos tanto en el ámbito público como privado.

En el Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, se otorgan una serie de métodos anticonceptivos para apoyar en la estrategia de salud de la mujer y planificación familiar.

Respecto a los métodos anticonceptivos que se tienen en el organismo sanitario nacional, se cuenta con 17 métodos anticonceptivos. Entre ellos, tenemos métodos anticonceptivos orales, inyectables, parches, implantes, siendo estos los métodos temporales y tenemos también los métodos definitivos que en este caso es la oclusión tubaria bilateral, OTB, o la salpingoclasia y la vasectomía.

"Los métodos que tenemos son tanto para pacientes derechohabientes como para pacientes no derechohabientes, es una indicación tanto de nivel central como un acuerdo que se tiene con las demás instituciones, los métodos anticonceptivos de planificación familiar es una atención gratuita que se le da a cualquier paciente, es un derecho que se tiene, entonces, cualquier persona interesada que no sea derechohabiente se puede acercar con toda confianza a los consultorios de Medicina Familiar, de la unidad más cercana para que se le brinde atención".

Los pacientes adolescentes pueden llegar solicitando sin necesidad de ser acompañados de un adulto en primera instancia a solicitar orientación y consejería de los métodos de planificación con los que contamos y en caso de que la paciente acepte algún método, se le puede otorgar con el consentimiento informado debido y se le suministra el método.

"Obviamente son los métodos temporales, como es un adolescente, los métodos definitivos pues realmente no, pues porque no han tenido los niños que tal vez desean. Los métodos de planificación familiar nos dan la oportunidad de planear un embarazo, sin embargo, el hecho de utilizar métodos de planificación familiar, no nos exime de alguna transmisión de alguna de las enfermedades como podría ser hepatitis C, VIH, virus del papiloma humano, sífilis, chancro entre otras".

Este tipo de medidas son una clase de barrera que son el condón masculino y el condón femenino, los cuales disminuyen la transmisión de enfermedades de trasmisión sexual a diferencia de los otros métodos.

Para crear conciencia sobre la prevención del embarazo a través de métodos anticonceptivos eficaces, seguros, y mejorar el nivel de educación respecto a la salud sexual y reproductiva. Al utilizar la planificación familiar y los métodos anticonceptivos disminuimos la mortalidad materna, al momento de que nosotros otorgamos una orientación a una mujer con alguna comorbilidad, ya sea, diabetes, hipertensión u obesidad y le otorgamos un método de planificación familiar, también estamos disminuyendo la mortalidad.

A su consideración, existe cultura entre la población sobre la planificación familiar "sí, los últimos años se ha incrementado la difusión de los diversos métodos de planificación familiar, lo que hace que las personas se acerquen a los módulos de planificación familiar y a los módulos de PREVENIMSS, con los que el Seguro Social cuenta en sus unidades de Primer y Segundo Nivel, estos módulos están abiertos a la población en general, lo que ha generado una gran impacto y una disminución tanto en lo que es la prevención en embarazo en adolescentes, como en la muerte materna".

Sobre los mitos más comunes en torno a este tema, refiere que uno muy comunes es el relacionado con la lactancia "no se puede utilizar algún método de planificación familiar. No es así en realidad, pues durante este proceso y bajo la supervisión médica, si se pueden otorgar este tipo de métodos de planificación familiar".

El otro mito más común, es que los métodos de planificación familiar conllevan al sobrepeso u obesidad. En realidad, con un adecuado control médico este evento no se va a desarrollar.

"Si bien es cierto, que algunos métodos de planificación familiar tienen efectos secundarios, por lo que es importante que la prescripción de estos, sea bajo seguimiento médico".