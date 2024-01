Niega Gallardo hacer proselitismo con apoyos sociales

El camino que concluirá con las elecciones de junio próximo no tiene por qué modificar el calendario de entrega de apoyos en San Luis Potosí, la dispersión de esta ayuda a la gente que más lo necesita no se trata de un acto proselitista.

Para el gobernador, Ricardo Gallardo Cardona, lo que no debe hacerse y es en lo que su administración pondrá atención y acatará, es realizar entregas en especie con cualquier artículo que contenga leyendas encaminadas a votar por algún partido, candidato o candidata; o fotos e imágenes con esa misma intención.

El mandatario estatal recordó que buena parte de estos recursos se entregan a través de sistemas bancarios, “nosotros no tenemos ningún contacto con los beneficiarios, entonces no se puede considerar como proselitismo, porque no hay ningún contacto”.

Añadió que la bancarización de esos programas, método a través del cual solo se necesita acudir a una ventanilla o cajero automático, “inhibe cualquier contacto con el personal de dependencias oficiales”.

En lo que se refiere a esa forma de entrega de apoyos, abundó, la administración estatal realiza la dispersión de recursos en los programas de becas a “Madres Solteras”; “Adultos Mayores”; y, a partir de este año, a “Personas con Discapacidad”.

Lo que tiene que ver con la ayuda otorgada a las y los jóvenes estudiantes para el servicio gratuito de transporte, específicamente a través de la tarjeta Mi Pase, el fondeo de recursos también concluye con acceso a dinero líquido.

Por todo esto, reiteró “el proceso electoral no alterará las fechas de entrega de las ayudas económicas, las cuales además están supeditadas a una calendarización y será en febrero cuando comience a dispersarse lo que corresponde a 2024”.

De igual forma, en los próximos días será cubierta la ministración que está pendiente del año pasado por 15 millones de pesos, indicó.

Para el caso de los programas sociales que entregamos en físico, como es el de seguridad alimentaria, “el organismo electoral pidió que los empaques no hagan alusión a la administración, con frases o imágenes, o tendientes a incidir en el voto ciudadano”.

Finalmente, Gallardo Cardona insistió en que “los programas sociales operados por el gobierno estatal, vía ayudas económicas a beneficiarios, continuarán en su dispersión durante el proceso electoral pues no puede considerarse como proselitismo”.