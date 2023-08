Vecinos de la San Felipe, 20 años sin recibir agua potable

Abrir la llave y no recibir ni una sola de gota de la red de agua potable, es un problema que viven habitantes de la colonia San Felipe en Soledad de Graciano Sánchez, quienes solo reciben agua en sus hogares a través de pipas, las cuales tienen que pagar aparte del recibo que puntualmente les llega y tienen que pagar, aunque no tengan el vital líquido.

Ante esta situación sus casas lucen como adornos tambos, botes y tinacos de diferentes tamaños, ya que es la única manera en la que pueden almacenar agua, pues solo cuentan con un aljibe las familias cuya situación económica lo permite, que no son la mayoría.

Juana María Olivo | El Sol de San Luis

Ofelia Zúñiga que vive en la zona desde hace más de 20 años, dice que la única manera que tienen para obtener el vital líquido es a través de pipas, que aunque en ocasiones es llevada por la autoridad, la mayoría de las veces las tienen que pagar, lo que representa una afectación para la economía de las familias.

“Aquí tenemos problemas con el agua desde hace más de veinte años, no sabes que pasa, si este tapada la red o que, pero no nos llega, la única forma que tenemos para obtenerla es a través de pipas, que nos cobra 150 por mil litros y no dura mucho, porque somos siete en la familia, además tenemos que pagar el recibo que ese si llega puntual y el cobro normalmente es por pesos, no es mucho, pero pagamos por algo que no recibimos” dijo en entrevista.

Juana María Olivo | El Sol de San Luis

En donde dijo que otro problema que enfrentan, es que muchas casas de la colonia están en andadores, hasta donde es imposible que un vehículo pueda pasar, entonces requieren que las pipas cuenten con mangueras largas para que puedan llevar agua a su domicilio, lo que no ocurre con frecuencia y dificulta aun mas que los habitantes de estas zonas tengan agua.

Además de Ofelia, otros vecinos como Margarito Palomo, Antonio Sierra y Bonifacio Enríquez, personas de la tercera edad también hicieron un llamado a las autoridades para que les apoyen y puedan recibir agua en sus domicilios.