Van contra bailes callejeros a "San Juditas"; no están autorizados

En Soledad de Graciano Sánchez no se otorgan autorizaciones para la realización de bailes o fiestas en la vía publica y por el contrario, se mantiene una vigilancia constante, para detectar el cierre de calles de manera indebida en la calle, además de atender los diferentes reportes que realiza la ciudadanía, cuando se detecta una situación de esta naturaleza.

Así lo dijo el titular de la Dirección General de Seguridad Pública Municipal, Héctor Edgar Mar del Ángel, quien indicó que se han tenido que retirar toldos, escenarios e incluso juegos inflables, que bloquen las calles e impiden el libre tránsito, sin que se llegue hasta el momento, a la aplicación de sanciones, debido a que la gente, ha querido cooperar.

Acciones que dijo, se realizan para evitar la generación de riñas callejeras, daños a la propiedad ajena, personas lesionadas o incluso personas fallecidas, que se han llevado a presentar, precisamente por este tipo de eventos.

"Aquí no se dan permisos ni para bailes ni para fiestas, en los recorridos que realizamos si se detecta que se están instalando de inmediato invitamos a qué recojan sus cosas y evitamos que se lleven a cabo, primero con una labor de convencimiento, pero si persisten en hacer su evento, tenemos la facultad de multar e incluso detener a los responsables, hasta ahorita no hemos llegado a ese punto porque se ha cooperado, pero estamos atentos y dejamos en claro que no hay permisos de este tipo", mencionó el titular de Seguridad Pública en Soledad.

El mando policial exhortó a la población para que no lleve a cabo este tipo de actos, que pueden traer consigo riesgos a su seguridad y la de sus vecinos, también pidió que en caso de detectar la intención de llevar a cabo una fiesta o baile en la vía pública, se denuncié lo más pronto posible, para que los elementos de la policía municipal, acudan al lugar y convenzan a los organizadores de que desistan de llevar a cabo su evento.

El próximo 28 de Octubre se realizarán los festejos a San Judas Tadeo en diversas colonias de Soledad donde tienen proyectados bailes callejeros, inclusive anunciados con carteles y bardas publicitarias.