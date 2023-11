Un pozo particular, el plan emergente contra el desabasto en Cerro de San Pedro

Para que la población de Cerro de San Pedro pueda tener agua potable en sus viviendas, el ayuntamiento de dicho municipio implementó un plan emergente, con el cual se lleva el vital liquido a diferentes comunidades gracias a un pozo que pertenece a un particular y a infraestructura municipal.

Así lo afirmó la alcaldesa Esmeralda Nava Loredo, quien explicó que el bombeo que se realiza es tanto a la cabecera municipal, como a otras comunidades que son La Zapatilla, Puerta de Campa y Calderón entre otras, en donde tienen problemas por la falta de agua.

Juana María Olivo | El Sol de San Luis

“En Cerro de San Pedro hemos tenido que implementar un plan emergente para llevar agua a las comunidades que son atendidas por el Interapas, nos apoyamos de un pozo que pertenece a un particular, nos conectamos a la línea y de ahí bombeamos el agua, hay que decirlo: el organismo operador del agua cobra agua que ellos no abastecen” dijo en entrevista.

En donde explicó que para lograr llevar el agua, se hizo una inversión en infraestructura para poderse conectar a dicho pozo, construyéndose incluso unas piletas para rebombeo y de ahí poder distribuir, algo que agradeció al dueño del pozo, pues es una acción que dijo, beneficia a toda la comunidad.

Juana María Olivo | El Sol de San Luis

Sobre si llegan pipas al municipio por parte del organismo operador del agua, la edil dijo que no sabe si llegan a la capital o a Soledad, pero a Cerro de San Pedro no, lo que ha obligado precisamente a implementar el plan emergente para el reparto del agua.

La alcaldes también fue cuestionada sobre la propuesta para el incremento del agua, algo que dijo es totalmente descabellado, ya que la gente no cuenta con el servicio y no pueden cobrar más por algo que no tienen, además de mencionar que no se puede dar un aumento del 20 por ciento de un día a otro, considerando que tiene que ser paulatino.