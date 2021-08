Solo 50% de comercios establecidos en Soledad cumplen con las restricciones

Reconoció el director de Comercio Municipal, Javier Rodríguez Contreras que en los operativos diurnos y nocturnos que realizan para verificar que los comercios establecidos cumplan con las restricciones vigentes de acuerdo al semáforo sanitario, sólo el 50 por ciento las cumple.

Explicó que estas verificaciones las hacen de manera coordinada a través de ‘células’ integradas por inspectores de Comercio, Secretaría de Gobernación y de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coepris), “de lo que se trata más que nada, es que respeten los horarios de los semáforos -sanitario- y todas las medidas como son el uso de cubrebocas, gel antibacterial, que todos usen cubrebocas...las panaderías cuando va la gente a hacer alguna compra que lleve el cubrebocas y los horarios”, explicó el funcionario.

Añadió que actualmente sólo un 50 por ciento del comercio local establecido está acatando las disposiciones, “todavía hay muchos negocios abiertos, que no respetan el horario, ellos ya saben a qué hora deben de cerrar, pero aún así no cierran, argumentan que porque no saben, pero hoy en día con las redes de comunicación todo el mundo sabe”, indicó.

Añadió que si un negocio no cumple cualquiera de las restricciones se invita al propietario o encargado a que lo hagan; si reinciden, se hace un apercibimiento, y si a la tercera no acata, la Coepris tiene la facultad de sancionar, de 3 mil 500 a 4 mil 500 pesos, aproximadamente, “pero eso ya es si reinciden, si pasamos a semáforo rojo, ya no habrá avisos de cierre, ya las autoridades sanitarias van directamente a sancionar”, precisó.

El funcionario dijo que los operativos empiezan a las 8 de la noche, el nocturno y a las 10 de la mañana, “pero ahí no hay recomendaciones de cierre ya nada más del cuidado del cubrebocas, el uso de gel todo eso ese tipo de recomendaciones y en el de la noche si se hacen bastantes invitaciones a acatar los cierres”, finalizó.