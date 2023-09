Retira Comercio de Soledad hasta 400 kilos de publicidad no autorizada

En Soledad de Graciano Sánchez se retiran por mes hasta 400 kilos de publicidad no autorizada que es colocada en las principales calles y avenidas del municipio, en su mayoría volantes, por lo que ya se analiza la posibilidad de tener un acercamiento directos con los negocios, para que eviten esta práctica y se apeguen al reglamento que tiene la autoridad municipal al respecto.

Así lo informó el titular de la Dirección de Comercio Javier Rodríguez Contreras, quien explicó que la publicidad que se retira es producto del operativo que se aplica cada viernes en distintas zonas del municipio en donde se tiene detectado que se coloca, refiriendo que la más común está relacionada con ofrecimiento de préstamos.

“Cada semana retiramos hasta cien kilos de publicad no autorizada como parte de un operativo que se esta llevando a cabo cada viernes, recorremos calles y avenidas, nos vamos rotando para no acudir siempre a los mismos lugares, pero es un trabajo que no se acaba, porque siguen dejando esta publicidad” indicó el funcionario.

Que señaló que ahora en lo que están trabajando es en detectar los negocios que se publicitan de esta manera, para poderles hacer llegar un oficio por parte del ayuntamiento de Soledad, para solicitarles en primera instancia que ya no hagan, pero también para señalarse cuales son las obligaciones y hasta las sanciones a las que se pueden hacerse acreedores.

Y es que explicó que de inicio se debe de solicitar el permiso para repartir la publicidad algo que la mayoría no cumple, además de estar prohibido dejar volantes en los postes, que es una practica frecuente, además de que tienen la obligación de retirar su publicidad cuando pase la fecha o acabe el evento que se está promocionando.

Indicando que antes de aplicar sanciones, se busca concientizar a las empresas, por lo que reiteró que primero se trabajar en lograr el acercamiento con ellas, para evitar que se siga teniendo la presencia de publicidad no autorizada en las calles del municipio.