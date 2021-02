Raquel, en medio de disputa entre padre e hijos

El pasado miércoles 24 de febrero El Sol de San Luis publicó el caso del señor Magdaleno Sánchez García, pero como en todas las historias, siempre hay dos versiones, y esta es la de Raquel Rojas López, quien quedó en medio de una disputa entre padre e hijos por una propiedad.

Raquel Rojas se casó con uno de los hijos de don Magdaleno, José Juan, y durante 20 años ha vivido en una vivienda que al parecer es propiedad del señor de 83 años de edad, y parte de la supuesta propiedad que se le quiere despojar.

Dice que lo quieren sacar, pero en realidad me están sacando a mi, con mis dos hijas y mi nieto, ahí nacieron mis hijas, fincamos, y ahorita ya me quieren echar a la calle

La señora Raquel explicó que al lado donde vive ella, también vive don Magdaleno, su hoy ex suegro, pues se divorció de su hijo, Jose Juan Sanchez Colin, y ella se quedó a vivir en esa propiedad, pues dice, su hijo le estuvo pagando a su papá por ese predio.

Aseguró que sí hubo un préstamo, sí hubo dinero de por medio, aunque reconoció que ella no estaba presente cuando se le dio el dinero a su ex suegro, lo que es un hecho, es que hoy en día, la señora Raquel y sus hijas, viven sin luz eléctrica y agua potable, pues don Magdaleno, como ya no las quiere viviendo en esa propiedad, suspendió esos servicios.

Lo anterior obligó a Raquel a acudir al Juzgado Segundo Civil, y bajo el expediente número 571/2019, la Cuarta Sala del Supremo Tribunal de Justicia de San Luis Potosí, le concedió un amparo para que ella no se salga de la propiedad, pues aunque ella no cuenta con una escritura que avale que es su patrimonio, se le concedió la razón al vivir más de dos décadas en la vivienda.

De igual manera acudió a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) por la situación que vive sin los servicios básicos desde el año pasado, en plena pandemia, pero no le ayudaron.

Raquel mostró un video a esta reportera que grabaron los vecinos, pues, todos están enterados de la situación que vive y en las imágenes se observa la agresión por parte de las hijas de don Magdaleno, quienes también ya no la quieren viviendo en su presunta casa.

La madre de familia está consciente que ella quedó en medio de un conflicto entre padre e hijos, por una supuesta deuda por 500 mil pesos, que fue el costo de la casa donde actualmente vive y hoy en día, no tiene un lugar dónde vivir; apeló a la justicia y que esta situación familiar llegue a buenos términos para todos.

De igual manera, es conveniente precisar que este caso lo lleva el despacho del abogado, Rodolfo Monsiváis Morquecho, quien independientemente de que es suplente del diputado federal, Óscar Bautista Villegas, nunca ha asumido un puesto político, y ha ejercido su profesión separado de la misma y defendido asuntos de índole social.