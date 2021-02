Hijos quieren echar a su padre de su casa

La intervención de la Fiscalía General del Estado (FGE) pide el señor Magdaleno Sanchez García, para evitar que sus hijos lo despojen de su vivienda, luego de que éstos lo acusan de una deuda por 500 mil pesos, y para saldar la misma, le exigen su casa.

El octogenario dijo que, si este caso avanza conforme a la ley, la justicia estará de su lado, pues asegura tener la verdad, además de que su caso exhibe lo que los hijos son capaces de hacer para despojar de sus bienes a sus padres antes de que éstos mueran, “existen los que prefieren esperar la llegada de ese día para reclamar su herencia, no obstante, cuando la espera se vuelve larga, optan por presuntas artimañas”, lamentó.

Norma Rivera | El Sol de San Luis

El señor Magdaleno, tiene 83 años de edad, y declaró a este matutino que todo inició el 22 de enero de 2021 cuando su hijo Raul Sánchez Colín, se presentó en su casa con el argumento de que, debía pagarle presuntos 500 mil pesos que, según le había prestado en septiembre de 2019, de lo contrario le tenía que pagar con la casa, acción en la que dijo, es apoyado por su otro hijo, de nombre José Juan.

“Yo no debo nada, nunca me prestó ningún dinero...ya contesté la demanda que me hicieron, porque presenta como prueba, una supuesto pagaré firmado, pero ni me prestó ningún dinero, ni firmé nada, es solo una hoja blanca escrita a mano con la que me quieren despojar”, lamentó.

El afectado dijo que ya contestó la demanda que existe en su contra, y la cual mostraron a la reportera y en la que se señala que hay apariencia de delitos contra él, como asociación delictuosa, simulación de pruebas, falsificación de documento y de firma, uso de documento falso o alterado.

“Que me haga justicia, le pido al Gobernador del Estado que intervenga sobre esto”, expresó el señor Magdaleno, pues incluso, teme que sus hijos puedan hacerle daño, por lo que tuvo que acudir a la Procuraduría de la Defensa del Menor, la Mujer, la Familia y el Adulto Mayor a denunciar, ya que fue agredido verbalmente por el primero de los mencionados.

“Ellos andan tercos en todo esto, cuando nada es cierto”, dijo, al momento de precisar que tiene una orden de restricción contra ellos para que no se le acerquen.

Cuestionado si ha tratado de llegar a un diálogo con sus hijos para conciliar, respondió que no, “por lo que me quieren hacer, esa vez que llegaron a la casa me dijeron muchas cosas, Raul y José Juan”, precisó.

Al momento de esta entrevista, el señor Magdaleno iba acompañado de dos de sus hijas, su yerno y un nieto, y quienes avalaron que su familiar no ha recibido ningún dinero, recibe su pensión y no tiene deudas de ningún tipo.

Por último el señor Magdaleno dijo que decidió hacer pública esta situación porque, quien le lleva este caso a sus hijos es el suplente del diputado federal Óscar Bautista Villegas, Rodolfo Monsiváis Morquecho, por lo que teme que el caso no se conduzca por la vía legal, y utilicen influencias políticas que lo lleven a perder su patrimonio.