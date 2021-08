Primaria Héroes de Nacozari, en excelentes condiciones para el regreso a clases

Soledad de Graciano Sánchez.- A excepción del robo de 35 computadoras, la escuela primaria Heroes de Nacozari turno vespertino, se encuentra en excelentes condiciones, con suficiente agua potable y un protocolo de higiene para toda la comunidad escolar del plantel.

El director de la institución, profesor José Luis Castro Castillo, informó que la escuela está lista para el regreso a clases, cuentan con cuatro checadores de temperatura corporal con dispensador de gel antibacterial para ser usado en horarios de entrada y salida.

Algunos salones ya fueron pintados, y otros están en ese proceso, además de ser limpiados, en beneficio de 540 alumnos, distribuidos en 18 grupos, que esperan regresar a los salones el próximo ciclo escolar.

En cuanto a carencias, prácticamente no le hace falta nada a la escuela, ubicada sobre avenida de Los Pinos, en la colonia Hogares Ferrocarrileros segunda sección, cuenta con energía eléctrica, agua potable, no le hace falta puertas, ventanas a comparación de otras escuelas que han sido víctima de vandalismo en este municipio.

Cabe destacar que los sanitarios para niños y niñas, están limpios, con paredes recién pintadas, han sido higienizados, cuentan con todo lo necesario para comodidad de los alumnos, en excelentes condiciones.

Un salón tiene un daño en su infraestructura en el techo, por lo pronto no se va a ocupar, en su momento será reparado, para darle utilidad, pero no interfiere en este posible regreso a clases; en cuanto al robo de las computadoras, se interpuso la denuncia correspondiente, y por lo pronto no se planea adquirir otras.

El profesor Castro Castillo, mostró además el protocolo impreso que contiene todas las medidas y filtros sanitarios que se pondrán en marcha para la apertura del plantel, y sea una estancia segura para todos, desde el personal de intendencia, docentes, administrativos y alumnos.

Por último el director de la primaria, comentó que la escuela está en buenas condiciones gracias a las aportaciones que han dado los padres de familia, tanto en el ciclo escolar pasado, como en el que pronto iniciará, “el mérito es de ellos”, concluyó.





