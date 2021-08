Sacerdote rompe en llanto al hablar de su dolorosa experiencia con el Covid-19

Al borde de las lágrimas el Pbro. Lic. Marco Antonio Luna Aguilar, Director de la Pastoral Social “Cáritas”, Casa de la Caridad-Hogar del Migrante “Mons. Luis Morales Reyes” y Apoderado Legal de la Arquidiócesis Potosina, indicó que lo más valioso que tenemos y que debemos revalorar cada día más, es nuestro amor a la vida, lo que redunda en que debemos esmerarnos por cuidar nuestra salud, no sólo física, sino también espiritual y mental.

Así lo señaló el sacerdote católico potosino al ser sobreviviente de Covid-19, quien en la Capilla del Seminario Arquidiocesano Guadalupano Josefino (mejor conocido como Seminario Mayor), dio Gracias al Todopoderoso por un año más de vida, pues arribó a sus 50 años, lo que le provocó sentimientos encontrados, pues por un lado, darle gracias a Dios por permitirle cumplir otro año más de feliz y fructífera vida, pero por otro llorar la muerte de su Madre, quien le ofreció su Vida a Dios a cambio de la de él, pues a sólo un par de meses de recuperado él, su Madre entregó su alma al Creador.

“Dios le tomó la palabra a mi Madre, estoy seguro!!, pues mi Madre se lo dijo a las Madres Carmelitas Descalzas y así fue, sólo le dio oportunidad de verme completamente recuperado del Covid-19, y al poco tiempo entregó su vida al Creador, por eso debo vivir mi vida de forma más fructífera, más humana y en plenitud”.

“A lo que quiero llegar es que nuestra vida pende de un hilo, y es la VIDA misma lo más importante que tenemos, por eso, valoren la vida, no atenten contra ella, por Dios se los pido, ya no más abortos, ya no más muertes, aprovechen su vida y ofrézcansela a Él dando lo mejor de sí mismos, y dando buenos frutos de amor, de paz, de esperanza en un mundo mejor. Cuiden su salud y velen por la de su prójimo, ya no desperdicien más el tiempo criticando y juzgando los errores, fallas, complejos o pecados de los demás”.

“Hagan su vida fructífera, déjense de superficialidades, frivolidades, olvídense de lujos, placeres y derroche de dinero y mejor aprovechen su vida al máximo, porque es lo más valioso que tenemos. Cada segundo, cada minuto, cada hora, ya no sólo cada día, cada instante de su Vida valórenlo, ya no estamos para desperdiciar el tiempo”. Dijo el Sacerdote.

“Yo ya estaba del lado de los muertos, así me ví prácticamente, sin poder moverme, sin abrir los ojos y sin reaccionar, porque estaba yo inconsciente, intubado, pero yo me sentía vivo, y me escuché cómo le insistía al maligno que él no iba a ganar porque Dios tiene más poder sobre él”.

Así lo señaló el Sacerdote católico potosino, reconocido por ser también un gran líder entre los jóvenes, a quienes exhortó a seguir a Jesús en todo momento de su vida, aunque los placeres del poder, del tener y del ser, y las tentaciones mundanas los atraigan. “No se dejen vencer por el maligno enemigo, luchen por ser fieles a los Mandamientos de Jesús y a su Evangelio de amor”.

“El Sol de San Luis” estuvo presente en esta Misa de Acción de Gracias en la que ante familiares amigos, y fieles quiso agradecer a Dios el don de la vida, por lo que los aplausos al cumplir 50 años de fructífera vida y 23 años de Sacerdote no se dejaron esperar, como tampoco las lágrimas al escuchar su enseñanza de vida. Lo acompañaron a concelebrar la Eucarística el Pbro. Lic. José Inés Galván Govea y el Canónigo Fernando Castro Villanueva.

