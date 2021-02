Preparatoria Graciano Sanchez Romo alienta a los jóvenes continuar sus estudios pese a pandemia

La preparatoria por cooperación número 05 Graciano Sanchez Romo alentó a los jóvenes a continuar con sus estudios pese a la pandemia, y a través del testimonio de las ex alumnas Paola Montoya y America Ibarra, jugadoras profesionales del equipo Atlético de San Luis.

Como parte de la Feria de Universidades Interactivas 2021 que organizó la dirección de Educación y Acción Cívica Municipal, la escuela de nivel bachillerato alentó a la comunidad estudiantil a estudiar y al mismo tiempo, cumplir con sus sueños.

“Les voy a contar cómo ingresé...yo conocí al profesor Gilberto Santillán en la secundaría, me invitó a dar una vuelta en la preparatoria -conocer- y él me impulsó a que siguiera estudiando sin dejar el deporte...me motivó, me gustó mucho la preparatoria, te enseña de disciplina, intelecto y honor”, expresó America Ibarra.

Por su parte Paola Montoya, dijo que su ingreso fue algo similar a su compañera, pues también conoció al profesor Gilberto, “él me invitó a ingresar a esta preparatoria, y cuando vine a conocer la oferta educativa que tenían y como menciona America, la disciplina que ofrece es un aspecto muy importante para la vida diaria, nosotros actualmente lo vemos desde el fútbol, gracias a esa disciplina que adquirimos dentro de la preparatoria pudimos lograr más cosas…”, compartió.

Por otro lado, y como anécdota del apoyo que recibió de la institución, America dijo que participó en un concurso futbolístico inscrita por el profesor Gilberto, el cual ganó y pudo viajar a Argentina, pero no hubiera sido posible sin el apoyo de la directora y del docente, “sin dejar de lado lo académico”, puntualizó.

De acuerdo al docente Santillan, la escuela tiene equipos de fútbol, voleibol, tochito, basquetbol, atletismo, handball, se trabaja en todos los aspectos deportivos, tanto psicológico como físico.

Por su parte la directora del institución, profesora Patricia Gonzalez Sánchez dijo que la escuela nació en 1997 en unas instalaciones prestadas en la colonia El Morro, y en el año 2000 logran el terreno donde actualmente se ubica el plantel en La Lomita, segunda sección.