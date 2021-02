Covid-19 ya causó decesos en la zona rural de Soledad

Al menos unas 20 personas integrantes del Ejido Soledad de Graciano Sánchez han perdido la vida tras infectarse de Covid-19, la mayoría adultos mayores.

Así lo confirmó el Secretario del ejido, profesor Gabino Sánchez, tras mencionar que el incremento en el número de casos por transmisión dejó de ser exclusiva de las áreas urbanas, pues varios ejidatarios han sucumbido a la enfermedad, en su mayoría personas mayores de 65 años de edad, vecinos de la comunidad de Rancho Nuevo y de zonas más alejadas.

Cabe mencionar que al inicio de la pandemia, El Sol de San Luis dio cuenta que la zona rural de Soledad, seguían con sus actividades agrícolas con normalidad, como por ejemplo ordeñar diariamente vacas, hacer deshierbe y riego de cultivos.

Aunque se pensaba que por vivir en la zona rural y/o lejos de la mancha urbana, el virus SARS-CoV 2 no iba a llegar, pues la mayoría de los productores estaban en el campo trabajando al aire libre y no tenían concentración de personas, esto ya no es así.

Gabino Sánchez, comentó que los cuidados al sector se han extendido entre las familia, tomando las medidas preventivas emitidas por las autoridades sanitarias y municipales, como son portar cubrebocas, lavado de manos continuo, y no tener contacto cercano con otras personas.