Por lluvias, mayor circulación de mosquitos

Soledad de Graciano Sánchez. - Luego de las lluvias registradas autoridades de Salud, hacen una invitación a la población para que efectúe el saneamiento básico en sus viviendas y con esto inhibir la reproducción del mosco Aedes aegypti, cuya picadura puede infectar a las personas con los virus del dengue.

De acuerdo a la información proporcionada por personal del Centro de Salud en este municipio, el dengue aún no ha sido detectado, o en todo caso no se han confirmado casos, no obstante, llaman a la prevención.

Soledad Lanzan campaña de información contra Dengue, Chikungunya y Zika en Soledad

Autoridades sanitarias llaman a la ciudadanía en general a trabajar en la prevención del dengue con descacharrización, es decir, evitar cualquier recipiente donde se almacene agua de lluvia y donde generalmente se crían, así como en cualquier lugar de agua estancada en la vía pública.

Se informó que el periodo de mayor incidencia de estos padecimientos es en verano, al ser el periodo del año en que pueden presentarse mayores precipitaciones pluviales que, junto con el calor, favorecen la reproducción del mosco.

La recomendación es tapar los recipientes que se utilizan en la vivienda para almacenar agua de uso diario, así como voltear o desechar objetos como cubetas, llantas, botellas y otros que estén en desuso y que pueden acumular líquido.