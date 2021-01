Piden a soledenses a ser responsables para disminuir contagios por Covid-19

Soledad de Graciano Sánchez.- La pandemia del Covid-19 sigue ocasionando contagios, complicaciones graves y fallecimientos, por lo que autoridades soledenses exhortaron a la población a protegerse y ser ciudadanos responsables para disminuir los contagios en el municipio.

“El libre tránsito evidentemente no está restringido, no estamos en esa situación por lo tanto no hay sanciones a las personas que en algún momento esté dentro de la plaza -acordonada- lo que si estamos haciendo es la invitación para efectos de que la gente no se quede sentada o esperando”, informó el Secretario General, Ernesto Barajas Abrego.

Añadió que la forma más efectiva de combatir el contagio sigue siendo quedarse en casa el mayor tiempo posible, utilizar cubrebocas en todos los espacios públicos, mantener la sana distancia y lavarse las manos frecuentemente, así lo consideró

En ese sentido, el secretario invitó a la población a que respete las restricciones, los acordonamientos, pero sobre todo, si no tienen algo de necesidad qué hacer, mejor es quedarse en casa.

“Más que responsables, solidarios, es obligatorio, y no es de quieren, lo tienen que cumplir, por eso la restricción por instrucciones del Estado y desde el ámbito municipal respaldamos eso, que sean conscientes y que acaten los señalamientos, no es un juego, no es temporal, la situación es complicada”, concluyó.

Te puede interesar esta nota: Potosinos mueren antes de llegar al hospital; hoy 398 nuevos casos por Covid-19