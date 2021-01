Ante posible semáforo rojo en SLP, considera Canirac que no habrá cierre total de actividades

Aunque San Luis Potosí regresara a semáforo rojo, no se podría dar un cierre total de actividades, incluyendo algunas consideradas como esenciales, pues eso sólo incitaría a la población a seguir haciendo más reuniones en casa sin cuidar las medidas sanitarias; por ello, es mejor sólo restringir algunas actividades, reducir horarios y aforos en los negocios, para contribuir al combate del Covid-19 y a su vez permitir que la economía se mantenga.

Así lo consideró el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC), Juan Carlos Banda Calderón, quien señaló que desde el sector restaurantero son conscientes de la necesidad de tomar medidas más estrictas en sus establecimientos, y apoyan la decisión de la autoridad de ajustar los horarios y la capacidad operativa de los negocios, incluso si esto representa para ellos una baja en sus ventas, pues la prioridad en estos momentos es garantizar la salud de todos los potosinos.

"Aunque hacer ajustes repercute en nuestras ventas, primero está la salud de los potosinos, si no hay salud entonces no hay visitantes en los restaurantes. Estamos abiertos a lo que la autoridad sanitaria nos indique, para que juntos en estos 15 días hagamos un apretón y así poder disminuir la alza en los contagios; si ya sobrevivimos 10 meses de crisis, resistir otros 15 días no sería tan catastrófico", expresó.

En ese sentido reconoció que, independientemente del color del semáforo, prevén que este mes de enero los restaurantes cerrarán con ventas bajas, y por ello de alguna manera no les "asusta tanto" el que haya un regreso a semáforo rojo, en cuanto a la parte económica; no obstante, apuntó, lo preocupante de retroceder en el semáforo epidemiológico es en la parte de salud, por la saturación hospitalaria que hay en estos momentos.

"Lo que nos preocupa más es que se vayan a saturar las camas de hospital, y que algunos de nosotros no podamos acceder a una, en caso de requerirse, porque nosotros seguimos al servicio de la gente. El sector restaurantero más que estar preocupado por la economía, estamos preocupados por bajar el número de contagios", añadió.

