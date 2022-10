Panadero desde niño; oficio que lleva con amor a la mesa de otros

Dedicado desde niño a la panadería, Pedro Hernández Muñiz es un hombre de 78 años, que dos veces por semana, sale a vender el pan que elabora en su casa, utilizando un triciclo, con el que recorre las calles de las colonias San Francisco, San Antonio y Hogares Ferrocarrileros, para así poder algo de dinero, que le sirve para mantenerse a él y a su esposa.

Martha Zaragoza | El Sol de San Luis

Padre de familia, dice que durante un tiempo tuvo su negocio, sin embargo le fue mal y lo tuvo que cerrar, por lo que comenzó a elaborar en su casa el pan, un trabajo que comienza desde un día antes a las 4 de la tarde y que concluye ya casi de madrugada, permitiéndose un descanso de un par de horas, para poder salir a la calle a vender.

“Prácticamente toda mi vida me he dedicado a la panadería, empecé desde pequeño en el trabajo, vendiendo en mi triciclo tengo cinco años, antes tenía mi negocio en la colonia San Francisco, pero me fue mal y cerramos, pero yo sigo haciendo el pan, desde las 4 de la tarde empiezo y termino pasadas de las 12 de la noche y en la mañana, como a eso de las 6, me salgo a vender, solo trabajo dos días por semana, porque a mi edad ya voy de salida” dijo a El Sol de San Luis.

De las piezas que vende, dijo que llegan a ser hasta 600 las que elabora en un día, siendo las más vendidas las conchas, sin embargo tiene una gran variedad, que incluye cuernitos, chamuchos, ojos de pancha, orejas, entre otros, que procura terminar, aunque reconoce que hay factores como el clima, que hacen que venda más o menos en su jornada laboral y es que dijo, con el frio, se antoja más el cafecito y el pan.

Del precio al que ofrece el pan, Pedro dice que es muy barato, pues lo vende en apenas 4 pesos la pieza parejo, pero está pensando en subirlo, debido al incremento en algunos de los productos, como el azúcar, que duplicó su precio en apenas unos meses, pues pasó de 800 pesos el bulto a mil 300, además de incrementar la harina y el gas, por lo que para que le siga siendo costeable, tendrá que incrementar sus precios.