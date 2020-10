La Huastequita: panadería artesanal que resiste a la pandemia

Al recorrer la calle Desviación Negrete, una de las más transitadas de la colonia La Lomita, se encuentra un pequeño negocio de donde sale un olor a pan recién horneado, se trata de la panadería La Huastequita que produce de manera artesanal entre 60 y 80 panes al día.

La panadería tradicional mexicana es una mezcla de conocimiento, historia y tradición heredada a través de las familias, un legado que ha pasado de generación en generación, tal es el caso de La Huastequita.

La especialidad es precisamente el pan huasteco como las tradicionales empanadas rellenas de queso de aquella región, así como dulces y saladas, pan metizo, rosquitas de sal, por mencionar algunos.

Esta panadería es muy pequeña, si uno pasa en vehículo por la mencionada calle, difícilmente puede uno percatarse que ahí se ubica una panadería, ya que no tiene una fachada que la distinga como tal, solo un pequeño anuncio con el nombre del negocio y el precio de los panes.

Al ingresar, de inmediato se observan charolas de pan de diferente variedad y se percibe un olor penetrante a leche, chocolate y azúcar, que acompañan las texturas, colores y formas del mismo que está listo para ser consumido.

Lo curioso aquí es que se nota la mano del artista-panadero, que está a unos pasos de donde se exhiben los panes, porque, como ya se mencionó, el lugar es reducido, sin embargo no es necesario un gran aparador para vender lo que se hace de manera tradicional y al día a día.

Sobre este negocio, la propietaria de nombre Elizabeth, compartió que primero se ubicó en la colonia Ponciano Arriaga, ahí permaneció seis meses, y luego se cambió a La Lomita, donde está actualmente.

Originaria de Ciudad Valles, tiene un año viviendo en el municipio de Soledad, en donde decidió emprender este negocio que representa un sueño cumplido para su abuelo, quien toda su vida se dedicó a la elaboración de pan dulce pero nunca tuvo su propia panadería.

Salud Té de hoja de guayaba para fortalecer el sistema inmunológico

“Yo me crié con él, es panadero desde los 13 años de edad y su sueño era tener su panadería, tuve la oportunidad de emprender, elegí esto por él y cumplir su sueño, aunque ya es una persona mayor, de repente viene y nos ayuda”, expresó.

Elizabeth es licenciada en Administración y por lo pronto no ejerce su carrera por situaciones de la pandemia del coronavirus, por lo que está totalmente enfocada y empeñada en este negocio, el cual poco a poco ha mejorado en sus las ventas, sin publicidad y con apenas un anuncio simple en la entrada del lugar.

“Sí, si se consume nuestro pan, ahorita no tenemos reparto, el consumo es local”, dijo, al precisar que elaboran entre 60 a 80 panes al día, siendo el único artista - panadero, Luis Enrique, quien al momento de la entrevista se encontraba enfocada en la elaboración del pan que se vendería más tarde.

El precio de los productos va desde los 5 a 8 pesos, y el bolillo en 2 pesos, y por temporada no podía faltar el pan de ‘muerto’ que también tenía exhibición para su venta.

“La idea es quedarme aquí, de momento estoy enfocada en la panadería, me he ido enrolando en el negocio, mi abuelo también me enseñó a hacer panes, y todos los que quieran probar nuestro productos, son bienvenidos”, invitó Elizabeth.

Las tradicionales panaderías como La Huastequita, es una muestra de que a estos negocios les queda vida a pesar del crecimiento de grandes conglomerados que incorporan panaderías en sus tiendas ofreciendo a sus clientes mayor conveniencia. Pero las pequeñas panaderías ante semejante competencia, se resisten a desaparecer.