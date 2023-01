Obras inconclusas y altos precios son parte de carpetas de investigación contra la CEA

Obras inconclusas y precios “inflados” son parte de varias carpetas de investigación que tiene la Fiscalía General del Estado en contra de la Comisión Estatal del Agua (CEA) durante la administración pasada, informó José Luis Ruiz Contreras, fiscal general del estado.

Ruiz Contreras indicó que hay varias denuncias en contra de la pasada administración de la CEA, algunas versan sobre precios “inflados” ya que los productos adquiridos no cumplen las especificaciones que señalan los documentos; otras denuncias obedecen a que la dependencia reportó haber entregado plantas de tratamiento en funcionamiento, pero no es así.

Estas plantas se encuentran tanto en los municipios (como la de El Morro en Soledad de Graciano Sánchez) como en centros de reinserción social, en donde la dependencia reportó haberlas entregado en funcionamiento sin embargo no operan y los ex funcionarios a cargo no hicieron uso de la póliza para resolver vicios ocultos en estas obras. El área de servicios periciales verifica cada una de las plantas para corroborar en primera instancia si están concluidas, si fueron entregadas en funcionamiento y si el equipo fue el adecuado.

Otra de las denuncias corresponde a la construcción de la presa La Maroma, en la que de acuerdo al gobernador, se reportó una inversión de 360 millones de pesos y la obra no fue concluida.

Ruiz Contreras señaló que el ex director de la CEA podría tener responsabilidad en varias de las denuncias, por lo que podría enfrentar el mismo desenlace que otros ex funcionarios de la administración estatal pasada.

En otro tema, se refirió a la inconformidad que hay entre víctimas colaterales de feminicidio por la designación de Sandra Verónica Sánchez Urrutia al frente de la Fiscalía Especializada en Feminicidios, “es comprensible la molestia, sin embargo es una decisión de tu servidor, soy el responsable de la institución y como tal tengo que dar resultados, tanto de manera personal como a través del personal que he invitado a colaborar, por ello confío en que (Verónica Sánchez) hará un buen trabajo como lo vino haciendo este tiempo en la unidad de feminicidios”.