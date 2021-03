No habrá entrega de programas sociales, hasta que pasen elecciones: Alcalde interino

Los programas sociales que opera el Ayuntamiento de Soledad para diferentes sectores de la población estarán en pausa hasta que pasen las elecciones del próximo 06 de junio.

Así lo confirmó el alcalde interino, José Gerardo Zapata Rosales, a pregunta expresa de El Sol de San Luis sobre el estatus de dichos beneficios para la población, una vez que iniciaran las campañas de algunos candidatos, a lo que respondió que por lo pronto no se hará entrega de ningún apoyo.

Ratificó la política de cero tolerancia al uso indebido de los programas sociales y el compromiso del ayuntamiento a su cargo de respetar el principio de imparcialidad para que el voto de los soledenses sea absolutamente libre y sin condicionamiento alguno.

En cuanto a la obra pública, dijo que no se detienen siempre y cuando se cumpla con lineamiento de la ley en la materia, “la obra ni puede parar, podemos hacerlas, seguir trabajando, lo que debemos cuidar es la forma y como se presenta hacia la sociedad, que no hay malos entendidos, que no se use con temas políticos”, enfatizó.