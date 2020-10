Javier Lugo, una vida dedicada al baile, canto y imitación

Soledad de Graciano Sánchez.- Cuenta con más de 200 reconocimientos del ámbito local, estatal y nacional; ha participado en ferias regionales de los municipios Moctezuma, Villa de Hidalgo, Ahualulco, entre otros, además es cantante, imitador e instructor de baile.

El último reconocimiento que ha recibido fue apenas el pasado mes de junio, cuando le notificaron que está nominado como talento potosino que canta e imita, de los premios “A los más fregones”, que se otorgan en Morelia, Michoacán, y que por cuestiones de la contingencia sanitaria por el coronavirus, está suspendido.

Se trata de Javier Lugo Martínez, de 62 años de edad, nacido en la ciudad capital, en el Barrio de San Miguelito, pero desde hace muchos años, adoptó al municipio de Soledad como su hogar y fuente de trabajo.

Ha estado en lugares estratégicos donde ha podido demostrar su talento, ya sea bailando, conduciendo o coordinando una feria, o bien, imitando a Rigo Tovar o Chico Che; ha sido en los campos relacionados con la creatividad en los que se ha destacado, como es el caso de diversas actividades y proyectos culturales que enmarcan las festividades de otros estados o locales.

Pero antes de encontrar esa ‘ruta de vida’, fue prefecto en la preparatorias número 3 y 1, así como en la escuela de Leyes y Arquitectura de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, luego lo invitan a participar como instructor de baile en el Centro de Seguridad Social del IMSS, en la ciudad capital, y partir de ese momento lo capacitaron en diferentes géneros de baile.

Lo anterior lo compartió Lugo Martínez en entrevista a El Sol de San Luis, en el seno de su hogar, mostró algunos de los reconocimientos que tiene enmarcados, emitidos por autoridades de Oaxaca, Veracruz, Puebla o Ciudad de México, participación en ferias, concursos de baile, una vida que ha dedicado a la promoción cultural a través de estas expresiones artísticas, y en las que ha representado a municipio de Soledad.

Otro logro que compartió fue que en 1994, fue presidente seccional de la colonia Morelos y en un año, logró las gestiones necesarias para introducir el agua potable y la energía eléctrica, así como registrar la calle donde vive como Prolongación avenida Soledad.

Así, el trabajo, talento y trayectoria han marcado a este conocido personaje, que no se ha limitado en generar reconocimientos personales, sino también para beneficiar a los demás.

“Desde niño siempre me gustó la música, cuando venían las serenatas para las fiestas de San Miguelito, son nueve días en diferentes calles y me las pasaba en todas, creo que desde entonces me nació el gusto por la música”, expresó.

Ha aparecido en programas de televisión como TV de Noche de Televisa y en el canal 12 de Multimedios en Monterrey, en donde mostró su talento en un concurso de imitadores; ha formado grupos de baile de salón e incluso, llegó hasta la residencia de Los Pinos, en donde recibió de manos del ex presidente de méxico, Carlos Salinas de Gortari, un reconocimiento del entonces Instituto Nacional de Solidaridad.

Papá de 5 hijos y abuelo de 11 nietos, señaló que todo lo que ha hecho ha sido su pasión para entretener al público donde se presenta, entretenido con el que bromea y se vayan a casa con una sonrisa; pero, de repente, echa una mirada hacia el pasado y recuerda que su niñez no fue fácil pues tuvo carencias, pero en el presente, apreciar todo lo que ha hecho y no ha dejado de hacer, que es el ámbito cultural.

Actualmente ofrece clases virtuales de baile y canto a través de las redes sociales de la Casa de Cultura de Soledad, en donde actualmente se desempeña. También es apasionado del tema Ovni, pero esa, es otra historia.

