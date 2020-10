Entregan equipamiento a policías municipales de Soledad

Soledad de Graciano Sánchez.- El ayuntamiento de Soledad, entregó 5 millones de pesos en equipos tácticos, a elementos de la policía municipal de Soledad por medio del subsidio para el Fortalecimiento del desempeño en materia de Seguridad Pública (Fortaseg).

En las instalaciones de la Comandancia Central Pavón, se realizó la entrega simbólica a elementos de la Policía Vial, siendo un total de 384 paquetes para igual número de oficiales de la corporación.

En su mensaje el presidente municipal, Gilberto Hernández Villafuerte exhortó a portar este uniforme con gran responsabilidad hacia la población, brindando el servicio con profesionalismo y lealtad.

En ese sentido, dijo que los que no han actuado de esa manera, ya no están en la institución, “los que robaban y extorsionaban ya no están, estamos depurando la corporación porque queremos que cuenten las buenas acciones”, indicó.

Añadió que en los cinco años que tiene al mando del gobierno municipal, han dado de baja a 22 elementos que estaban haciendo mal uso de su uniforme, por lo que les recordó a los policías presentes y a los cadetes, próximos a graduarse a principios de año, que el gobierno municipal mejora y dignifica las condiciones laborales para que no hagan uso de esas prácticas.

Por otro lado, el alcalde garantizó la entrega del equipamiento completo para cada uno de los elementos para que puedan enfrentar de la mejor manera la difícil tarea de preservar el orden y la seguridad de los soledenses.

Por su parte, el titular de la corporación José Luis Urban Ocampo, sostuvo que esta inversión representa un esfuerzo muy importante que se traducirá en un mejor desempeño por parte de todo el personal y es una prueba de que la actual administración municipal no ha escatimado en recursos humanos, materiales y económicos para seguir trabajando conforme a los tiempos actuales.

Finalmente se realizó la entrega simbólica de equipo al personal operativo de la corporación fungiendo como testigos la Contralora Municipal, Mayra Alejandra González González, el titular de Fuerzas Municipales, Leobardo Aguilar Orihuela y el Director de Tránsito y Policía Vial, Luis Manuel Vidales Navarro.

