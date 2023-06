¿Te quedaste sin lugar en secundaria? La Dirección de Educación te encuentra acomodo

Los exámenes de admisión de secundaria ya pasaron y hay estudiantes que se quedaron sin un lugar en la escuela que querían, ante este escenario la Dirección de Educación de Soledad de Graciano Sánchez esta apoyando para que aquellos estudiantes que no lograr un espacio en el plantel que querían, encuentren acomodo en otra escuela.

José Juan Castro Castillo titular de dicha instancia, invitó a las personas que estén pasando por una situación de esta naturaleza, para que se acerquen al ayuntamiento, para poder orientarles para que puedan encontrar espacio en una escuela de las escuelas que están dentro del municipio, pues aseguró que si hay lugares.

“Hay escuelas como la Graciano Sánchez en donde la demanda es mucha y por cuestión de los lugares con los que se cuentan, que son alrededor de 45 por grupo, ya no se pueden admitir mas, pero los invitamos a que se acerquen con nosotros, porque para apoyarlos y decirles en que escuelas pueden aun escribir a sus hijos” declaró el funcionario.

Que dijo que algunas de estas escuelas en donde aun se tiene un lugar, son la secundaria Ignacio Manuel Altamirano, asegurando que se tienen abiertas las puertas para nuevos ingresos, así como en las Secundarias Técnicas 31 y 36, entre otros planteles que igual tienen los espacios abiertos para recibir a las y los estudiantes.

De las razones por las que la gente esta buscando lugar, Castro Castillo reconoció que es por el turno, ya que a muchos jóvenes les toca el vespertino, el cual muchas veces no se acomoda a los horarios de las familias o creen que la calidad no es la misma en comparación a un turno matutino, sin embargo pidió a la gente tener confianza, ya que no hay diferencia entre un turno matutino y uno vespertino.