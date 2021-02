Hasta el 10 de febrero se podrán hacer trámites sobre credencial del INE

Hasta el 10 de febrero, el Modulo de Atención Ciudadana del Instituto Nacional Electoral (INE) en Soledad, recibirá con o sin cita a quienes busquen tramitar su credencial de elector por primera vez, que cumplen la mayoría de edad a más tardar el 6 de junio de 2021 o quieran realizar un cambio de domicilio.

Así lo informó la vocal del Registro Federal de Electores de la 02 Junta Distrital Ejecutiva del INE, con sede en este municipio, Katia Carolina Colunga Gaitán.

“A partir del primero de febrero los módulos de Atención Ciudadana reciben a las y los ciudadanos interesados en tramitar su credencial para votar con fotografía, con o sin cita que hayan agendado previamente, para este periodo que abarca del primero al 10 de febrero del 2021, la estrategia de atención ciudadana tiene las siguientes características”, explicó y son las siguientes:

A los trámites registrales y que se les está dando preferencia, son a los ciudadanos que soliciten inscribirse por primera vez al padrón electoral es decir las y los jóvenes que tienen 18 años y nunca se han inscrito, o bien, que cumple la mayoría de edad a más tardar el 6 de junio del 2021, inclusive para que puedan votar en las próximas elecciones, es decir si algún joven cumple 18 años en mayo, en marzo, en este momento ya pueden acudir al módulo a solicitar su credencial.

Cortesía | Módulo de Atención INE Soledad

La segunda estrategia que se está llevando a cabo, es para aquellos ciudadanos que hayan cambiado de domicilio y aún no lo notifiquen al INE, tienen que acudir al módulo para que soliciten la actualización de su dirección, con el fin de que puedan votar en la casilla que corresponde a la sección electoral del domicilio donde actualmente viven, que no tengan que trasladarse a sus domicilios anteriores.

Por otro lado, están los ciudadanos que requieren una corrección de datos de su credencial de elector, este tipo de trámites todavía se está atendiendo, y se le da preferencia.

Finalmente a los ciudadanos que se reincorporan al padrón electoral por contar con una credencial de elector 2018, o de años anteriores, “esto es muy importante, si la credencial tiene en sus recuadros del 2018, podemos hacerles el trámite en este momento, para los ciudadanos que soliciten su credencial por extravío, o deterioro o que, por el momento no cuentan por ella por cualquier motivo, pueden asistir a los módulos de atención ciudadana después del 10 de febrero, y hasta el día 25 de mayo de 2021 para solicitar una reimpresión”, explicó Colunga Gaitán.

Aclaró que es importante que no se modifique ningún dato de la credencial, ya que implica otro tipo de trámite y no se podrá hacer después del 10 de febrero, únicamente reimpresiones de aquellas credenciales que no sufren ninguna modificación, reiteró.

“También quiero informarles que las credenciales para votar con fotografía que vencieron en 2019, 2020 y las que tengan vigencia 2021, aún son válidas como medio de identificación y pueden ser utilizadas para votar en las próximas elecciones, por lo que no es necesario que los ciudadanos acudan en este momento a los módulos, la credencial es vigente”, puntualizó.

Por último para los habitantes que ya hicieron el trámite de la credencial, la entrega de credenciales se estará realizando a partir del próximo 15 de febrero y hasta el día 10 de abril, fecha en que concluye el plazo para recogerlas.

“Todos los l que ya hayan realizado su trámite no se les va a entregar la credencial en este momento, dado que se está dando atención primaria, a quienes todavía no la solicitan, por último me gustaría resaltar que es muy importante, cumplir con todos los protocolos sanitarios que ya se tienen establecidos por la autoridad sanitaria, para poder ingresar a los módulos de atención ciudadana, los cuales como ya son del conocimiento de todos es portar el cubrebocas en todo momento, permitir que nuestros compañeros de los módulos les tomen la temperatura, se aplique el gel antibacterial ir a la entrada y que acudan solos”, precisó.

Lo anterior, a excepción de las personas que requieren apoyo, es decir algún adulto mayor o bien cuando van a acudir como testigos de algún trámite, “y por último hacer énfasis en que si alguno de los ciudadanos al momento de tomarle la temperatura, el termómetro nos marca una temperatura superior a la que normalmente se tiene establecida, no se le va a permitir ingresar, y tampoco a quienes no lleven cubrebocas; en cada estación de trabajo nuestros compañeros de los módulos de atención ciudadana cuentan con sanitizante, spray desinfectante con toallitas, las cuales son utilizadas para desinfectar el equipo en donde plasman su huella”, concluyó.