Grito de Independencia en Soledad, será virtual

Soledad de Graciano Sánchez.- El alcalde, Gilberto Hernández Villafuerte, informó que el tradicional Grito de Independencia será por primera vez de manera virtual, debido a la pandemia del coronavirus.

A pregunta expresa por este medio, si habría alguna ceremonia cívica para que la fecha no pasará desapercibida, indicó que en efecto, para toda la población no habrá verbena popular ni la popular celebración que cada año se realiza, no obstante, sí habrá un acto cívico al interior de Presidencia Municipal.

Detalló que el Grito de Independencia del 15 de septiembre, se transmitirá por las redes sociales del Ayuntamiento de Soledad, respetando los horarios en los que tradicionalmente se celebra esta conmemoración.

Hernández Villafuerte, dijo que Soledad cumple con la responsabilidad cívica con motivo de las actividades conmemorativas por el mes patrio y refrendan su compromiso con la ciudadanía para continuar conmemorando los acontecimientos que marcaron la historia del país.

