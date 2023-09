En Soledad, la gente prefiere viajar o estudiar que casarse: Oficial

Estudiar una maestría, un doctorado, viajar por el mundo, entre otras cosas, es lo que hoy en día prefiere la gente, antes de adquirir un compromiso como es un casamiento, lo que ha llevado a que las bodas han disminuido en más del 50 por ciento durante los últimos años.

Así lo confirmó la titular de la Oficialía Primera de Soledad de Graciano Sánchez Juana María Morquecho, quien explicó que es un fenómeno que se ha presentado sobre todo después de la pandemia, pues se ha detectado que de diez bodas que se tenían en una semana, actualmente solo son cinco si bien les va, pues hay ocasiones que únicamente se registran cuatro o hasta menos.

“Hoy en día la gente prefiere estudiar una maestría, un doctorado, viajar por el mundo antes de casarse, hacer otras cosas antes que casarse, lo que ha llevado a que disminuyan por lo menos un 50 por ciento el número de matrimonios que se registran actualmente” dijo en entrevista.

Juana María Olivo | El Sol de San Luis

En donde señaló que esto no significa que la gente no viva en pareja o no tenga hijos, pues se siguen presentado nacimientos, una situación que se detecta cuando llegan al registro civil a registrar a los menores y se identifica que las parejas viven en unión libre o cada uno en su casa, sin que se tenga el papel de por medio.

Por otro lado de acuerdo con Juana María Morquecho señala el contraste entre el decremento en las bodas en contraste con el incremento en los divorcios, los cuales se han incrementado en un estimado de diez por ciento durante los últimos años.

Un trámite que aunque no se realiza directamente en las oficialías del Registro Civil, si se detecta debido a que de los juzgados llegan notificaciones sobre la disolución de los matrimonios.