En constante revisión están los 99 tianguis que existen en SGS

Diariamente se realizan revisiones a los 99 tianguis que existen en Soledad de Graciano Sánchez, en donde trabajan entre mil 500 y 2 mil comerciantes, para verificar que cumpla con las normas sanitarias, además de vigilar que violen los reglamentos que deben cumplir, que son no obstruir vialidades, no invadir banquetas, no colgarse de los árboles, entre otras, que de detectarse, implican sanciones, como la suspensión de sus permisos para vender.

Así lo informó el titular de la Dirección de Comercio del municipio, Javier Rodríguez Contreras, quien indicó que estas revisiones se realizan a diario y en el caso de las normas que deben de cumplir por normas sanitarias, no es un tema con el que se tenga problemas, pues los comerciantes están cumpliendo, ya que el cumplirlas, es un beneficio para ellos.

“Ahorita que estamos en semáforo naranja, los inspectores se fijan que se cumplan con las medidas sanitarias, que haya gel, que traigan cubre bocas, los comerciantes están cumpliendo, porque ya también la misma gente se los exige, por ejemplo, alguien que venda comida sin cubre bocas, la gente se pasa a otro puesto, donde si tengan las medidas” declaró el funcionario.

Sobre si se han impuesto sanciones por no cumplir con las normas que rigen a los comerciantes que trabajan en tianguis, Rodríguez Contreras dijo que luego de las revisiones de los inspectores, se han detectado algunas faltas, como la obstrucción a la vialidad, pero las sanciones no son económicas, sino que se levanta un acta y luego de dos llamadas de atención, se hace una suspensión de sus permisos.

En lo que se refiere a las zonas donde más tianguis se instalan en Soledad, el director de Comercio dijo que se tiene presencia en todo el municipio, sin embargo, hay zonas donde se instalan los que son más grandes, como son en colonias como Cactus, avenida de Los Pinos y la cabecera municipal, entre otros.