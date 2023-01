Disminuye consumo de carne en rastro de Soledad

Durante la temporada de navidad y fin de año del 2022, la matanza de animales en el Rastro de Soledad de Graciano Sánchez decreció un 70 por ciento en comparación al año pasado, esto debido a que la gente disminuyó el consumo de carne, debido al incremento en el precio de este producto.

Así lo aseguró el titular de dicha instancia Federico Rodríguez de Lira, quien explicó que en años anteriores regularmente se duplicaba el numero de animales que eran sacrificados y en esta ocasión, el incremento solo fue de un 30 por ciento, mucho menos de lo que se esperaba.

“La verdad es que este año no estuvo como esperábamos, solo aumento un 30 por ciento la matanza, cuando en años anteriores se incrementaba hasta en un cien por ciento, esto es resultado de la crisis económica que se vive, no hay otra razón, no hay dinero y la gente ha dejado de comprar” dijo el funcionario.

Quien considera que actualmente la carne se ha incrementado, señalando que por ejemplo el animal en pie anda sobre 90 pesos el kilo, entonces los carniceros, tienen que dar su carne más cara y un ejemplo de esto, es el bistec, que antes estaba en 130 pesos y actualmente tiene un costo superior a los 200 pesos.

Esta situación dijo, ha hecho que la gente o deje de consumir o compre menos, ajustándose solo a lo que les alanza a comprar, si antes compraban un kilo, ahora compran tres cuartos, y eso ha pegado a los introductores, quienes de acuerdo a lo señalado por Rodríguez de Lira, se quedaron con animales que no pudieron vender durante esta temporada.