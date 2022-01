Derechohabientes del IMSS, desesperados y enojados por largas filas en unidad de SGS

Desesperación, enojo y molestias en general, son las sensaciones que causaron entre los afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social, las largas filas que tuvieron que hacer en la unidad ubicada en el centro de Soledad, para acceder a una prueba Covid o tramitar una incapacidad, y es algunos estuvieron hasta 4 horas esperando , a pesar de estar contagiados por la enfermedad.

De acuerdo a Víctor Manuel González, trabajador, con acceso al servicio del IMSS, que tiene que llevar la incapacidad para justificar las ausencias, es peligroso acudir por algún trámite, ya que se mezclan los positivos a Covid 19, con quienes no están enfermos, pues se hace una sola fila para aplicar pruebas y para obtener el trámite que les otorgue la incapacidad.

“Es peligroso porque estamos mezclados quienes tenemos la enfermedad y la gente que no, ademas nos tienen más de tres horas formadnos, con frío y estamos enfermos, nos llaman por partes, pero no sabemos si nos van a atender” indicó.

Por otra parte, Gabriela Flores acudió a tramitar la incapacidad de su esposo, ella no está contagiada de Covid, pero sabe el riesgo que corre, al tener más de tres horas formada, rodeada de gente enfermes y con frío, una situación que se ha repetido, porque ya había acudido en la semana a aplicarse una prueba contra la enfermedad, la cual no encontró en Soledad y tuvo que ir a otro lugar.

Para David Rebolledo la espera también ha sido complicada, se encuentra enfermo de Covid, pero no tiene a nadie que pueda ir en su lugar a tramitar su incapacidad, por lo que pasó 4 horas formando, aunque su principal queja es que no los están atendiendo, pues no los están pasando con un médico que les pueda indicar como está su estado de salud, algún medicamento que ayude a aliviar sus síntomas.

“El médico no nos revisa, no nos dan medicamentos que ayuden a aliviar síntomas, estamos aquí para tramitar la incapacidad, porque necesitamos justificar las faltas en el trabajo, tenemos que venir enfermos, pero no sabemos ni los días que nos darán de incapacidad” dijo el ciudadano.

Las largas filas afuera de la clínica del IMSS se registraron durante horas, la gente no guardó sana distancia y apenas mitigó el frío con atole o café, de vendedores que vieron una oportunidad de venta en el lugar.

