Desabasto de medicamento en clínicas del IMSS de San Luis Potosí

La falta de medicamentos en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) afecta a los transportistas y sus familias, denunció Alejandro Zapata Gutiérrez quien labora en el sector de transporte de carga.

El transportista expuso que su familia vive una situación crítica debido a la falta de medicamentos en el IMSS, pues desde el mes de septiembre no le abastece los medicamentos que requiere su hermana, quien padece esclerosis múltiple.

Denunció que son cuatro meses en los que el IMSS "nada más nos traen vueltas y vueltas", pues le piden a la familia que acuda determinado día pero al presentarse les dicen que no tienen el medicamento que necesita, les piden que regresen al día siguiente y la respuesta es la misma.

Mencionó que su hermana ya no puede moverse debido a la esclerosis, y con las inyecciones que le proporcionaba el IMSS se sentía mejor, sin embargo ya son cuatro meses en las que no las recibe, "estamos muy desesperados, no sé cuál sea el motivo de que haya desabasto".

Juanita Olivo | El Sol de San Luis

Al respecto, Raúl Torres Mendoza, consejero nacional de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas A.C. (AMOTAC), indicó que el gremio tiene buena comunicación con la delegada del IMSS en San Luis Potosí, sin embargo el tema del desabasto de medicamentos no depende de ella, por lo que hizo un llamado al director general del IMSS Zoé Robledo, para que atienda el desabasto en la entidad potosina.

Reprobó que a pesar de que los empresarios, en este caso del sector de transporte de carga, pagan sus cuotas obrero-patronales, los trabajadores no reciban un servicio de calidad y se topen con falta de medicamentos.