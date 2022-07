Cuotas escolares no deben ser condicionante para inscripción de los niños: Dirección de Educación

El cobro de las cuotas escolares, regularmente lo realizan los padres de familia a través de las mesas directivas, con la finalidad de subsanar alguna necesidad de las escuelas, las cuales no deben ser una condicionante para la inscripción de las niñas y los niños.

Así lo explicó José Juan Castro Castillo, titular de la Dirección de Educación del ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, al ser cuestionado sobre la denuncia hecha en redes sociales, por el cobro de 750 pesos por concepto de cuota escolar, que de no cumplirse, impediría la inscripción de la o el alumno, en la escuela Amado Nervo, ubicada en el fraccionamiento Puerta Real.

“En relación a cuotas escolares, la institución o los directivos, no tienen manera de cobrar, son las mesas de padres de familia, que en muchas ocasiones buscan subsanar las necesidades que se tienen la institución, pero no debe ser un requisito para inscriban o no, a las niñas o los niños” dijo el funcionario.

José Juan Castro Castillo, titular de la Dirección de Educación del ayuntamiento de Soledad / Foto: Cristian Robledo

Que hizo una invitación a las madres y padres de familia que tienen algún problema para inscribir a sus hijas o hijos en alguna escuela, a que se acerquen a dirección, con la finalidad de encontrarles acomodo, en alguna institución ubicada cerca de su domicilio, pues aún hay lugares, como es el caso de un jardín de niños en la colonia San Felipe, una primaria ubicada en avenida de Los Pinos y una preparatoria en Fracción Rivera.

Finalmente en lo que se refiere a el caso del colegio Montreal, donde se tiene el caso de un profesor acusado de golpear en la cabeza a uno de los alumnos, el funcionario indicó que no se acercaron a la instancia que encabeza, pero ante cualquier situación de esta naturaleza que se presente, tienen la obligación de asesorar a los afectados, hacia las instancias correctas.

