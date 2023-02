Consideran benéfico, la designación del primer Barrio Mágico en SLP

La designación como primer Barrio Mágico en todo el país a Tlaxcala es sin duda un proyecto positivo para la ciudad, que representa un impulso en el ámbito del turismo, en el que, si bien se espera que impacte en la plusvalía de las viviendas de la zona, no será algo inmediato, consideró el presidente de la Asociación Mexicana de profesionales Inmobiliarios en San Luis Potosí Carlos Torres.

Juanita Olivo | El Sol de San Luis

Quien en entrevista indicó primero el proyecto debe de tomar fuerza y de acuerdo a las acciones que se vayan llevando a cabo por parte de las autoridades, deberá de incrementar el valor tanto de las propiedades a la venta, como de aquellas que están en renta.

“El proyecto que denomina a Tlaxcala como el primer Barrio Mágico de todo el país es positivo no solo por la historia que tiene en San Luis Potosí, sino también por todo por el impulso en materia de turismo que se le da, si bien esto puede generar un incremento en su plusvalía, me parece que esto deberá paulatino, no será de un día a otro, creo que debe primero tomar fuerza, porque no puede crecer de un día a otro ” dijo el representante de AMPI.

Que reconoció que viendo el tema como inversionistas, es buen momento para adquirir inmuebles en el Barrio de Tlaxcala, con la finalidad de rescatarlos convertirlos en negocios, como son cafeterías, restaurantes de comida típica, de artesanía, incluso hostales, a donde la gente pueda llegar a hospedarse, siempre y cuando se respete el valor arquitectónico que puedan tener.

Carlos Torres se refirió también a la necesidad que se tiene de que los actuales habitantes del barrio mas antiguo de San Luis Potosí, no solo lo cuiden, a través del mantenimiento de sus viviendas, de la limpieza, sino también que permitan la llegada de nuevos negocios, mas grandes a los ya existentes, ya que esto les permitirá crecer a ellos también.