Buscan hablar sobre abuso sexual en escuelas de Soledad

En los últimos meses no se han detectado casos de abuso sexual en escuelas de Soledad de Graciano Sánchez aseguró el titular de la Dirección de Educación de dicho municipio Juan José Castro Castillo, quien indicó que para evitar que se presenten situaciones de esta naturaleza, trabajan en acciones preventivas como es ofrecer la información necesaria tanto madres y padres de familia, como el alumnado.

Y es que de acuerdo con el funcionario, muchas veces estos temas se normalizan cuando no se tiene la información adecuada y las niñas, niños y adolescentes no lo ven como un abuso sexual, ya que además en la mayoría de las ocasiones que se presenta, es cometido por familiares.

Juana María Olivo | El Sol de San Luis

“El abuso sexual es un tema que tenemos que estar trabajando buscamos tratar el tema de forma preventiva en los Consejos de Participación Escolar, hablar del abuso sexual, ya que muchas veces se normaliza cuando no se tiene la información adecuada, no lo ven como un abuso sexual, porque no tuvieron como prevenir o que alguien les dijera que se pueda prevenir y muchas veces como es familia no se detecta” dijo en entrevista el funcionario.

Quien reconoció que aunque no se hayan detectados casos, es una situación que se puede presentar de ahí la importancia de concientizar no solo a los menores y sus familias, sino también a las y los docentes, esto con la finalidad de que se puedan detectar casos.

Asegurando que hay características especificas entre quienes son victimas de abuso sexual, como ser retraída o retraído, entre otros comportamientos, que pueden llevar a identificar una situación de esta naturaleza, a las cuales se debe de estar atentos, para poder actuar.

Refiriendo que en caso de detectar algún caso, como autoridad están capacitados para canalizar cada uno de ellos a las instancias correspondientes, que puede ser desde la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, hasta el DIF y otros lugares en donde se garantiza que recibirán la atención necesaria.