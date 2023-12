Avanza creación del Plan Municipal de Desarrollo de Soledad

Los trabajos para la creación del Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Soledad de Graciano Sánchez continúan, a la fecha se han realizado tres reuniones en las que ha participado personal de ONU Hábitat, Infonavit e incluso empresas consultoras y deberá ser el próximo día once de diciembre, cuando se deba dar respuesta a las inquietudes que se recibieron por parte de la ciudadanía durante la consulta publica que se realizó.

De acuerdo Gabino Manzo Castrejón, titular de la Dirección de Desarrollo Económico y responsable de los trabajos para la realización de este plan, la mayoría de las inquietudes serán incorporadas al plan por su viabilidad, reconociendo que algunas no lo son, ya que no son el objeto del plan, que recordó plantea una visión del crecimiento que deberá tener el municipio a futuro.

Sobre cuales son algunas de las inquietudes que no se pueden incorporar, el funcionario indicó que esta por ejemplo el caso de los colapsos del drenaje en algunos puntos del municipio, refiriendo que en este caso la respuesta a la ciudadanía debe ser inmediata y no postergarse, sin embargo se debe dar una respuesta y explicar porque no se puede incorporar al Plan Municipal de Desarrollo.

“El Plan Municipal de Desarrollo en Soledad de Graciano Sánchez sigue avanzando, el once de diciembre se deberá dar respuesta a las inquietudes que se recibieron en la consulta publica que realizamos, previo a dar respuestas, ya hemos tenido reuniones con gente de ONU Hábitat, Infonavit, con especialistas de una empresa consultiva, para dar respuesta, casi todos los temas son viales y concordantes con el diseño del plan, solo hay algunos que no son aplicables”.

Sobre el proceso que se deberá de seguir luego de dar respuesta a la gente, lo cual se deberá hacer vía correo electrónico o de forma física acudiendo a la oficina de la Secretaria General del Ayuntamiento previa identificación, es llevarlo a análisis y posteriormente a Cabildo para su votación y posible aprobación, cosa que deberá quedar este año.

Posteriormente se llevará a la Secretaria de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obra Publica (Seduvop), para obtener un dictamen de congruencia, una vez obtenido inscribirlo en el Registro Publico de la Propiedad para su publicación en el Periódico Oficial y que entre en vigor al día siguiente, un proceso que realizará en el 2024.