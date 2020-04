Abandonada la base de auxilio en fraccionamiento La Virgen de Soledad

En la base de la Cruz Roja Mexicana que se ubica en la colonia La Virgen de Soledad se invirtieron 5.4 millones de pesos, está cerrada desde el año 2014 y no ofrece servicios básicos de atención médica ni de urgencias, solo quedan los letreros de lo que al parecer, un día fue.

Tras acudir el lugar, ubicada sobre la calle San Miguel número 99, justo en la entrada a al asentamiento, se encontró esta base periférica con las puertas cerradas, en donde dice “estacionamiento exclusivo de ambulancias” no hay ninguna, mientras que las puertas de cristal que lucen oxidadas, permiten observar al interior el poco mobiliario que hay, el cual luce empolvado, lo mismo el piso, como una instalación abandonada.

Local Imposibilitada la Cruz Roja ante Coronavirus

De acuerdo a la información recabada, el 28 de junio del 2011 se inauguró esta base en la que se ofrecerían servicios básicos de atención médica así como urgencias, toma de muestras de laboratorio y servicios de ambulancia, y que beneficiará especialmente a la población de la zona norte y oriente.

Esta nueva base se lo logró con la alianza de Cruz Roja con diversas dependencias como el Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), además del ayuntamiento de Soledad, quienes donaron 1.7 millones de pesos.

En su momento se entregó equipada el área de enfermería, recepción, sala de recuperación, cabina de radio, dos consultorios, estacionamiento para dos ambulancias y una unidad de rescate, dormitorios, dos salas de estar, para lo cual se tuvo una inversión cercana a los tres millones setecientos mil pesos.

Local "Chavita", lleva 50 años salvando vidas en SLP

Fue un ‘gran’ evento que contó con la presencia de autoridades de, en ese entonces, como el ex presidente nacional de Cruz Roja Mexicana, Daniel Goñi Díaz; el ex director nacional, Adrián Ruiz Briseño; incluso el ex gobernador del estado, Fernando Toranzo y el alcalde de Soledad, Ricardo Gallardo por mencionar algunos, quienes prometieron apoyarla y mantenerla activa.

Hoy en día lo que se inauguró con bombo y platillo, está abandonado, de acuerdo con la información de residentes del lugar, desde el año 2014 aproximadamente, y específicamente para este sector, era lo más cercano a una atención prehospitalaria.

Desde entonces se ven obligados a acudir a los consultorios particular o al Hospital General de Soledad, ubicado a más de tres kilómetros de distancia.