Cruz Roja no cuenta con equipo para trasladar contagiados de coronavirus

La Cruz Roja Mexicana no ha negado servicios de traslado a persona con coronavirus, afirma el delegado Estatal de este organismo sanitario Jesús Ernesto de la Maza Jiménez, esto tras la declaraciones que se han señalado en las redes sociales donde advierten que esta institución no ha querido prestar dicho servicio.

Aunque no se ha negado este tipo de servicio a la población, se reconoce que es difícil que se lleve a cabo, toda vez que solamente cuentan con cubrebocas y algunos lentes para hacerle frente al Covid-19. Es así que la Cruz Roja de cierta manera está impedida para ofrecer ayuda a la población durante ésta contingencia.

Jesús Ernesto de la Maza Jiménez, delegado Estatal de la Cruz Roja Mexicana, busca sostener un encuentro con las autoridades del sector salud en la entidad para hacerles ver que está en toda la disposición de ayudar sin embargo no cuenta con lo necesario para atender las necesidades que se vayan presentando con respecto a esta enfermedad.

"Nosotros estamos trabajando normalmente y estamos en la disposición de apoyar con lo que se nos solicite nada más que contemos con el material necesario y con los equipos necesarios yo ahorita no puedo precisar lo que podemos hacer".

La institución, tiene que resolver el tema financiero y de insumos para ayudar en estos tiempos de coronavirus, ya que también recordó que no puede colocar en riesgo a sus voluntariados, pues la gran mayoría de ellos no percibe ningún salario “no se olvide una cosa el 80 por ciento, de nuestra gente es voluntaria y yo no puedo arriesgar a la gente, no contamos con nada, esto requiere desde ropa y equipamiento para la gente pero cuando vamos a un accidente nosotros no sabemos si las personas tienen o no coronavirus nosotros trabajamos normalmente".