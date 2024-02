90% de los productores agrícolas en Soledad, afectados por sequía

Sequía moderada en Soledad de Graciano Sánchez ha afectado al 90 por ciento de los productores agrícolas en este municipio.

Así lo señaló el Director de Desarrollo Rural y Agropecuario, Juan Mendoza Ruiz quien dijo que esta problemática se origina por la falta de lluvias, que no han permitido que prosperen las cosechas.

“La verdad sí ha perjudicado bastante la falta de lluvia, lo que nos ha caído en los días pasados realmente fue un “mejoralito” y pues no fue algo beneficioso y la verdad sí se ha visto bien perjudicado el sector campesino, en ese sentido la falta de lluvia, nos hace mucha falta y este año me preocupa, porque no sé si se vaya a repetir lo del año pasado”.

Juana María Olivo / El Sol de San Luis

Sobre esto último, Mendoza Ruiz aseguró que la gravedad de la sequía fue brutal, una situación que ha originado que los productores de este municipio vendan sus tierras a las constructoras inmobiliarias.

“Se han visto muy afectados por la sequía lo que ha provocado que tienden a vender, sus tierras, y aquí en Graciano Sánchez ya está sucediendo que los productores están vendiendo sus tierras a las constructoras, para que hagan fraccionamiento”.

Juana María Olivo / El Sol de San Luis

Por lo que esta situación tan dramática que no solo vive este municipio, sino también el estado y el país, la consideró un tema importante de atender.

A la par remarcó que las cosechas o bien el sector productivo que se ha visto mayormente afectado, es para quienes se dedican a la siembra de alfalfa y maíz.

“Eso es lo que yo les puedo informar, con toda la seguridad porque lo estoy viendo y checando al día y si la verdad sí está sucediendo daño en producciones de maíz y alfalfa, es lo que nos ha afectado más sobre todo la siembra de alfalfa, que sirve para venderla y para utilizarla para los mismos ganados de los productores y el maíz también para venderlo y utilizarlo para el mismo beneficio de ellos, son las que se han visto más afectadas que son las más fuertes y las más afectadas”.