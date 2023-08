SLP, regreso a clases entre la expectativa por los nuevos libros de texto gratuito

Leyre salió de su casa a las 6:30 de la mañana, emocionada y contenta porque regresaría a clases; se encontraba más a la expectativa porque ingresaría a su primer año de secundaria en la escuela Ciriaco Cruz de esta capital potosina.

La única exigencia que le hicieron a su madre en esa institución educativa, la señora Marcela, fue que este lunes 28 de agosto, la menor tendría que ir con el uniforme completo, los libros y útiles escolares podrían esperar.

Así que acudió a su escuela con la mochila del año pasado, una libreta, y un montón de lápices.

"A ella solo pidieron que fuera con el uniforme completo, que se lo compré desde la semana pasada, había mucha gente y pensé que bueno que vine antes. Así que cumplió con su uniforme", expresa su madre la señora Marcela.

Se fueron desde temprano a su nueva escuela, hicieron alrededor de 15 minutos en el tráfico, afortunadamente no había congestionamientos y la estudiante llegó a su nuevo centro escolar.

"Estoy emocionada por esta nueva etapa, más porque es una nueva escuela", decía esta nueva estudiante del nivel básico.

Juanita Olivo | El Sol de San Luis

Diane de quinto año de primaria, quién regresó a su escuela Julián Carrillo en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez, refirió estar ansiosa de retornar a las aulas, pero a ella la movían, no los libros ni su maestra, si no los lazos de amistad "sí para ver a mis amigas".

Reconoce que se encontró con un poco de tráfico porque en su familia siempre andan a "las prisas".

La señora Dulce refiere que ya quería que su hija entrara a la primaria, porque la menor constantemente le externaba que quería regresar a ver a sus amigas, además de que ya se encontraba nerviosa por este año nuevo escolar "tiene nervios a ya no encontrar a sus amigas y la duda de como será la nueva maestra".

Bajo el cuestionamiento si está de acuerdo en la utilización de los tan criticados libros de texto gratuitos, señaló que tiene que estar de acuerdo debido a que los alumnos ya traen mucho rezago por la pandemia, así que no quieren abonar más a ese grave problema.

"En cuanto a educación vamos muy atrasados por la pandemia y por lo que se dice en las noticias, los libros no aportan mucho en mi opinión los libros los deberían de hacer en base a las necesidades de los niños. Por supuesto, cualquier cambio siempre genera expectativa y el primer día puede generar el éxito o fracaso del mismo. No los he revisado detenidamente".

En tanto la maestra Carmen, con casi 20 años de trayectoria, argumentó que en esta ocasión el retorno a las aulas fue normal "papás estresados, maestros ocupados y niños con nervios y miedo", pero bajo la capacitación que tienen, harán que los niños se sientan familiarizados y como en casa.