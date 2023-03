SLP entró de lleno a la electromovilidad: Juan Carlos Valladares

Las empresas de proveduría que próximamente se instalen en nuestro estado deberán actualizarse a la electromovilidad; debemos garantizar un crecimiento equilibrado para seguir atrayendo inversiones.

En entrevista con El Sol de San Luis, el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico, Juan Carlos Valladares Eichelmann, habló del momento privilegiado que vive San Luis Potosí con la llegada de cada vez más empresas, con inversiones qué generarán un crecimiento a la entidad; así como de sus aspiraciones personales y políticas.

En las instalaciones de El Sol de San Luis advirtió que "la situación que estamos viviendo, tanto en el país como en el estado, es privilegiada en cuestión de atracción industrial, esto habla de las bondades y de la vocación que tiene el estado en la materia, al mismo tiempo, un anuncio de esta magnitud habla de que se están haciendo bien las cosas y de que hay certidumbre en materia de inversiones en nuestro estado".

Esto es algo benéfico para todo el sector, añadió, a la par de que vienen de la mano más cosas buenas.

Indicó que dentro de estos buenos anuncios está la llegada de Tesla a Nuevo León, "es algo que nos posiciona de una manera muy interesante, porque más allá de que somos un estado que podemos seguir dando muchisimo a la industria por nosotros mismos, la cercanía y la relación con la entidad vecina ayudará a que se genere un clúster en la zona, que consolide a México como un país importante en la producción de vehículos eléctricos".

Nuestro estado entró ya a la electromovilidad, afirmó, "estamos en pláticas con muchos de los proveedores y habrá anuncios próximamente de ampliaciones de algunos que ya están instalados en San Luis y que tienen que entrar a esa transición".

El funcionario estatal adelantó que se trata de empresas muy importantes "estamos en los detalles finales para concretar estas importantes inversiones, es un momento que tenemos que aprovechar muchísimo, sin olvidar que no todo es capitalizar, tenemos que seguir pensando en proyectos de mucho empuje para el corto, mediano y largo plazo".

Se dijo consciente de que, desde la responsabilidad como secretario y junto a todos los que ahí participan, es seguir generando proyectos que coloquen a San Luis Potosí cada vez más alto.

Enfatizó en la importancia de garantizar un crecimiento equilibrado, "tema en el que el gobernador, Ricardo Gallardo, con una gran visión, está trabajando ".

Es importante crear viviendas, nuevos desarrollos de movilidad e infraestructura para que San Luis no se colapse más; y definitivamente en el tema de la seguridad, opinó.

Aunado a lo anterior está garantizar la mano de obra calificada que esa nueva industria requerirá, "en esta transición no nos podemos dar el lujo de importar capital humano, San Luis Potosí tiene gente trabajadora y muy capaz, que le gusta a los empresarios, solo tenemos que desarrollar el capital humano para que las y los potosinos aprovechen esas nuevas posiciones de trabajo, vienen oportunidades que van a ser muy bien remuneradas en esta nueva industria, tenemos que empujar a las instituciones a que desarrollen y que canalicen a los estudiantes a las carreras adecuadas para tener una calidad de vida como la que queremos tengan todos; duele mucho ver que, por no contar con gente capacitada, se importe de otros lados y desaprovechemos buenas oportunidades, cuando realmente somos muy competitivos.

El titular de Sedeco advirtió que, a la par de la industria automotriz, nuestra entidad destaca en el ámbito de electrodomésticos, metalmecánica y alimentos, en las que San Luis tiene una vocación enorme; en la huasteca hay emprendedores en el tema agropecuario y tenemos minería en el altiplano, con lo que somos de los pocos estados que tenemos muchísimo de todos los rubros.

Algo muy importante, agregó, "y que nos corresponde a nosotros como Secretaría es apoyar al emprendedor, que llegue al estado capital de nuevas empresas, que brinden oportunidades a los jovenes, capitalizar tantas ideas de tanta gente que está iniciando y que no tienen capacitación ni acceso a financiamientos, debemos darles el valor que merecen a los emprendedores, igual que las grandes economías, a los que sustentan toda la economía".

SLP A LA FERIA DE HANNOVER

Valladares Eichelmann destacó la participación este año de nuestra entidad en la Feria de Hannover, el evento industrial más grande del mundo, que realiza en Alemania anualmente y atrae a cerca de seis mil expositores y 200 mil visitantes.

"Es interesantísimo para mí en lo personal, y creo que para San Luis es muy importante, porque es la feria donde están todos y queremos que el estado vaya donde estan los directores de las empresas, que conozcan nuestras bondades; tenemos ya una agenda hecha con muchas de las empresas que están por venir a San Luis.

Refirió que "aunque el año pasado no pudimos participar, este año vamos con todas las ganas para que sigan invirtiendo en el estado".

Definitivamente ir a ferias de este nivel nos coloca en los estándares más altos de la tecnología de todas las empresas mundiales.

San Luis tiene que mostrar el "punch" que tiene para que se consoliden las empresas y sepan que hay un acompañamiento y una relación buenísima con ellos.

TIEMPO Y CIRCUNSTANCIAS DEFINIRÁN FUTURO

Finalmente, con respecto a sus metas laborales y aspiraciones políticas, el entrevistado advirtió que el reciente anuncio de la ampliación de la empresa BMW "fue la negociación de nivel que siempre soñé tener al frente de la Secretaría, llegó antes de lo previsto pues es una inversión que administraciones enterad no las ven pasar siquiera".

Tuve la confianza del gobernador, que fue determinante, así como la libertad de manejo, y algunos aliados en la federación, factores que me ayudaron muchísimo a sacar el tema en un trabajo en equipo.

En lo personal, expresó, me gustaría dejar las mismas condiciones que tiene actualmente San Luis Potosí para el corto, mediano y largo plazo, con proyectos que brinden a todos los ciudadanos una calidad de vida y empleos bien remunerados.

Para el momento en que termine su actual encomienda, dijo que él es empresario "y lo que siempre me ha motivado es mi familia, en el tema político hasta ahora nadie me ha ofrecido nada, en ese aspecto habría que definir bien los tiempos y ver de quién vienen las invitaciones para tomar una decisión, yo no estoy visualizando un proyecto político, sino cumplir con mi actual responsabilidad".