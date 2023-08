Sindicato del Conalep SLP exige respeto al contrato colectivo: "nos sentimos agraviados"

Integrantes del Sindicato Académico de Trabajadores del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, SATCONALEP, pidieron respeto al Contrato Colectivo de la institución, denunciaron que el organismo está abandonado por las autoridades, no hay basificación y recategorización, entre muchos otros problemas.

José Valentín Hernández Jara, secretario general del Sindicato mayoritario, exigió una solución a las peticiones del pliego petitorio 2022, así mismo, exclamó una vasta serie de problemáticas que se han venido presentando en la institución.

Norma Rivera | El Sol de San Luis

"Queremos decirles que atendemos a más de 5 mil estudiantes en San Luis Potosí y de nosotros dependen más de 200 familias de docentes, les pedimos a las autoridades del Estado, solución a los problemas del que se están presentando en los cinco planteles, hoy nos encontramos olvidados por las autoridades correspondientes. Algunos problemas que se están registrando y que queremos solución de manera inmediata es la asignación de una clave presupuestal históricamente desde su creación jamás hemos tenido una clave presupuestal como la tienen el Cobach y el Cecyte".

Narraron que San Luis Potosí es el único Estado de la República Mexicana sin clave presupuestal, por ese motivo salieron a denunciar las vejaciones que están viviendo.

Externaron su preocupación porque este organismo tenía 12 millones de pesos como deuda y actualmente enfrenta un déficit de 33 millones de pesos, "entendemos que hay una carencia de recursos financieros en el área de educación, pero de origen, nuestro contrato es muy pobre, raquítico y nos están violentando derechos que están otorgados en el contrato como es la no entrega y no respeto a los derechos de los trabajadores eventuales a desplazarnos después de los pagos que se fijan, nos los pagan al segundo o tercer día, tenemos más de 8 años sin basificaciones ni recategorización".

Norma Rivera | El Sol de San Luis

Para ahorrarse dinero el Conalep está desocupando a varios trabajadores que tienen años ofreciendo un servicio de manera continúa, plasmar en conjunto "exigimos soluciones de parte de las autoridades correspondientes, tocamos la puerta con el secretario de Educación, no hubo respuesta, tocamos puerta con la Subsecretaría de gobierno del Estado y no hubo respuesta, y entonces no somos escuchados, por eso nos sentimos olvidados y agraviados".

Hay sindicalizados que no tienen prestaciones aún y cuando la ley los acredita, desde hace 8 años no les aumentan salario y por eso los representantes de las sedes de Villa de Reyes, Ciudad Valles, pidieron un alto a la violación del Contrato Colectivo.

Norma Rivera | El Sol de San Luis

Mencionan que sí continúan siendo agraviados por el estado continuarán con movilizaciones propias en defensa de su trabajo.

Lamentaron que lo anterior esté sucediendo luego de que este organismo educativo, supuestamente cuenta con la aceptación de las empresas están instaladas en el territorio potosino.

Desde marzo de 2022 que tomó las riendas de ese organismo sindical, este gremio, no había tenido ningún encuentro con la empresa y mucho menos se había quejado de las autoridades del CONALEP.