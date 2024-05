¿Qué hacer ante la presencia de animales silvestres en zonas urbanas?

Ante el avistamiento de tlacuaches, murciélagos y otros animales silvestres, principalmente en viviendas aledañas al parque Tangamanga 1, se recomendó no hacerles daño y solicitar apoyo de la Dirección Protección Civil Municipal.

En la dependencia, se destacó que la ola de calor que se resiente en la capital potosina ha provocado que animales silvestres busquen alimento o refugio en algún sitio fresco en zonas urbanas.

En los últimos días, han sido avistados tlacuaches o murciélagos en algunos sectores de viviendas alrededor del parque Tangamanga; se recordó que el parque es hábitat natural de esas y otras especies como liebres, y muchas otras.

Así, se solicitó reportar a los rescatistas oficiales cualquier presencia de animales silvestres, incluyendo reptiles, para su rescate, revisión y traslado de nueva cuenta a su hábitat.

En el caso de los tlacuaches -que suelen ser confundidos con grandes ratas- se pidió no dañarlos (suelen ser apedreados) pero también no acercarse a ellos ya que aunque no son peligrosos, sí suelen atacar cuando se sienten amenazados, y solicitar apoyo inmediato.

La recomendación se hace para toda la población, ya que suelen reportarse presencia de animales silvestres en diferentes colonias, principalmente del sur y oriente de la ciudad.

Cabe citar que en el caso de animales heridos, son atendidos y reciben atención médica hasta que sanan, y posteriormente se les reintegra a su hábitat natural, en zona segura.