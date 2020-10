Sin equidad de género, Comité Ciudadano del sistema anticorrupción

El Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), no cumple con el principio de paridad de género, además de que hay un intento de usurpación de funciones, denunció Laura Moreno Martínez, integrante numeraria del CPC.

Moreno Martínez informó que el pasado 5 de junio presentó su renuncia al cargo ante la Oficialía de Partes del Congreso y dirigida a la Comisión de Selección del SEA, sin embargo el 3 de septiembre recibió respuesta en la que se le indica que la renuncia tiene que presentarse ante el Comité de Participación Ciudadana.

Mencionó que este periodo de espera le permitió rectificar, y ha decidido permanecer en el cargo "debido a la importancia que tiene el SEA y la petición de la sociedad civil", además de una opinión técnica de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) en referencia al artículo 18 cuarto párrafo de la Ley del SEA, que indica que en la conformación del Comité se debe aplicar el principio de paridad de género, y en el artículo 20 refiere que en la conformación del Comité se observará la equidad de género, que actualmente no existe, pues además de que ella es la única mujer numeraria, y fue electa desde 2018, apenas ha sido convocada a dos sesiones del Comité.

En ese sentido, indicó que al ser la única mujer entre los numerarios, "es mi responsabilidad denotar lo vital que es la participación de las mujeres que se destaquen en su labor desde la sociedad civil organizada, dentro de espacios como el Comité de Participación Ciudadana, esto enriquece y apoya a la transformación de los espacios públicos que permitan avanzar a una paridad en acción".

Por otro lado, denunció "la usurpación de funciones que pretende realizar José Ismael Nava Leyva", ex integrante numerario del CPC nombrado presidente, quien dijo, concluyó su encargo el pasado 20 de septiembre y aún así no se retira del puesto, "no podemos ser juez y parte alargándonos el periodo cuando no es nuestra competencia, al contrario, debemos ser garantes de la legalidad".

Moreno Martínez manifestó que al mantenerse en el cargo, Nava Leyva ocupa un lugar que pudiera ser representado por una mujer, y agregó que al dejar esta vacante, se debe emitir la convocatoria para relevarlo, y que ésta se puede orientar sólo a mujeres para avanzar hacia la paridad de género.