Si alumnos no están vacunados, no habrá regreso a clases; protestan estudiantes

Estudiantes, padres de familia y docentes de escuelas antorchistas clausuran simbólicamente varias escuelas del país como protesta en contra del regreso a clases presenciales, anunciado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, para el próximo 30 de agosto sin que hasta el momento se haya vacunado a los alumnos, aumentando el riesgo de contagios por Covid-19.

Los jóvenes afiliados a la Federación Nacional de Estudiantes Revolucionarios “Rafael Ramírez” detallaron que escuelas agremiadas al antorchismo fueron “clausuradas” simbólicamente para que no abran sus puertas en el próximo ciclo escolar que comenzará en agosto de manera presencial. Esta acción se llevará a cabo con el fin de protestar en contra del regreso a clases, ya que consideran es inseguro.

La agrupación estudiantil exige que el regreso presencial a las escuelas se dé únicamente con todo el alumnado inmunizado contra Covid-19.

Isaías Chanona Hernández, líder nacional de la Federación, detalló que en las instalaciones escolares, los estudiantes colocarán mantas con consignas que denuncien la mala gestión de la pandemia por parte del jefe de la nación y a su vez, mostrarán la inconformidad de los estudiantes y sus familiares.

“Esta escuela está afiliada a la FNERRR y protesta en contra de la mala gestión de la pandemia, No volveremos a clases hasta que todo el estudiantado esté vacunado contra Covid-19, Esta escuela no abrirá sus aulas hasta que todo el personal y el alumnado haya sido vacunado vs Covid”, son algunas de las consignas colocadas para que el público se entere de la protesta de unos 30 mil alumnos afiliados al movimiento estudiantil.

Los estudiantes explicaron que desde hace más de tres meses han exigido, a través de marchas, cadenas humanas, mítines y denuncias en redes sociales, que la vacunación se agilizara para que el regreso presencial a clases fuese de manera segura, sin riesgos de contagio; sin embargo se ignoró la protesta y convocó a clases a partir del próximo agosto y hoy lo vuelve a hacer “pese a que se demostró que es una medida errónea, ya que las escuelas tuvieron que cerrar casi tan pronto como se abrieron pues se presentaron contagios en menores”.

Y es que recientemente se informó que en seis estados se retrocedió en el semáforo epidémico debido al aumento de contagios dada la tercera ola de la epidemia en nuestro país.

“Se ve, por ejemplo, que en Michoacán los contagios aumentaron en un 200 por ciento y es sabido que esta tercera ola presenta más casos de Covid-19 que la segunda; salir de esta nueva fase será más complicado sin una vacunación ágil y con estudiantes sin ser inmunizados”, alertó Chanona Hernández.