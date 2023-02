Servicio de manera permanente se ofreció en el Registro Civil

Con la finalidad de brindar atención a las y los potosinos todos los días del año, incluidos días festivos y de asueto, sin afectar a las y los trabajadores de la administración estatal, como lo ha definido el Gobierno del cambio que encabeza Ricardo Gallardo Cardona, la Secretaría General de Gobierno (SGG), a través de la Dirección General del Registro Civil ofreció servicio de manera regular este 6 de febrero, día considerado festivo por la conmemoración de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Deysi Maribel López Sierra, directora del Registro Civil, informó que el secretario general de Gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez está al pendiente de todos los procesos de mejora en esta dependencia, ya que se trata de un servicio que es muy demandado por las y los usuarios, sobre todo en ciertas temporadas como febrero o por determinados trámites, por lo que este día se brindó atención a las y los usuarios con o sin previa cita.

Recordó que además del servicio presencial, se ofrece servicio en cuatro módulos en la propia dependencia, donde también se cuenta con personal para dar asesoría sin costo a quienes solicitan el servicio; y en otros puntos de la ciudad están abiertos los módulos del mercado “Camilo Arriaga” (Reforma S/N Entre Pascual M. Hernández y Rayón); plaza Fiesta, en la avenida Himno Nacional No. 4005; el Instituto Potosino de la Juventud, en la avenida Salvador Nava Martínez No. 50, en la colonia El Paseo y la caja recaudadora “Villa de Pozos”, en el jardín Hidalgo No. 6 en la delegación Villa de Pozos.

La funcionaria estatal comentó que este día se tuvo una buena afluencia, ya que muchos usuarios aprovechan que se trata de un día de descanso obligatorio para acudir a realizar sus trámites, y es por ello, que la indicación del secretario general de Gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez fue ofrecer el servicio de forma regular.