Ser Chef es complicado, pero muy satisfactorio: Asdrúbal Valerio

La gastronomía y los platillos culinarios no podrían ser, sin la experticia y talento de Asdrúbal Valerio, Chef de Cuisine, que en en el marco del Día Mundial del Chef, explica por qué se dedica a esta distintiva profesión.

Para muchos es desconocido que la forma de preparar platillos gourmet requiere también una responsabilidad administrativa además de la técnica culinaria, y no solo eso, también entrega y pasión.

Juanita Olivo | El Sol de San Luis

Asdrúbal Valerio define que parte de la experiencia que implica su profesión es ejercer el liderazgo en equipo y llevar a la cabeza la responsabilidad de la cocina de exclusivos restaurantes.

"Esta profesión es complicada, incluso puedes llegar a querer rendirte, pero realmente es una carrera muy noble y me ha pasado que cuando todo parece complicado siempre sale una oportunidad".

Es por eso que su labor no es nada fácil pues le requiere tener desde estrategias de mercado, planeación de menús y un gran número de capacidades y habilidades de liderazgo y dirección.

Para su formación y experiencia en la cocina a Asdrúbal Valerio considera que para poder posicionarse hay que insistir pues se mitifican las oportunidades de trabajo, pues insiste en que está profesión exige empezar desde cero.

"La vida laboral es así, muchos empezamos a lavar losa, trastes, hacer limpieza,para entender como funciona realmente la carrera , respecto a lo que la escuela te muestra. La escuela te enseña las bases y técnicas, la vida laboral es otra cosa"

En cuanto a si es redituable o no está profesión y consigo el trabajo que desempeña, comparte que muchas de las ocasiones deben encontrar un equilibrio y tomar lo bueno que te enriquezca cómo ser humano y te haga crecer personalmente.

"Antes, yo creo que muchos de mis compañeros nos tocó una situación de maltrato laboral y entender la presión que ejerce la cocina, pero insisto no hay que rendirse".

Pero es la pasión por la cocina, su tenacidad y empeño, que le ayudan a poner en práctica sus habilidades y así tener la capacidad de tomar decisiones con claridad en beneficio de la dirección de una cocina.

Sobre las oportunidades laborales, señala que no está del todo limitado pues actualmente está profesión les brinda un sin fin de herramientas y la posibilidad de poder ejercer otro tipo de puesto.

Que van desde la gestión de proyectos, la administración de negocios, desarrollo en la industria alimentaria y hasta la supervisión de la cocina de un restaurante.

Juanita Olivo | El Sol de San Luis

Y es está última actividad refiere los beneficios y retos que implica trabajar en estos espacios.

Parte de las motivaciones que le llevaron a desarrollarse dentro de este ámbito, fue el verse atraído por esta profesión, pues en un principio inicio sus estudios en contaduría pública para después verse inmerso en el ámbito culinario.

"Empecé a los 19 y ahora tengo 35, y en ese momento buscaba algo que me llenara, quise probar y supe que era lo que quería hacer. Mi satisfacción más grande es ver todo lo que he pasado y logrado, y sin embargo no conformarme y querer alcanzar más".

Por último considera que lo más difícil de todo este trayecto es poder llevar el ritmo y tiempo a la par con la vida personal, pues es una profesión demandante.

Juanita Olivo | El Sol de San Luis

"Se llegan a perder amigos, familia, tiempo para ti, hasta riesgos de salud y el descuido que puedes llegar a tener con tu persona"

Asdrúbal dice sentir orgullo de ejercer está profesión que a través del tiempo le ha enseñado qué el éxito consiste elegir a su equipo de trabajo, mantener la disciplina y cocinar comida gastronómica de alta calidad.